Pasqua 2023: arriva il Cacio Buovo

Come in ogni festività, il Bel Paese propone nuove golosità che spaziano tra tradizione e nuove creazioni. Non mancheranno, infatti, in vista della Pasqua 2023, le delizie dolci e salate e delizie tipiche regionali. Tra le nuove proposte spicca il Cacio BUovo, un caciocavallo artigianale preparato con esclusivamente latte di bufala da filiera controllata e dal caratteristico cuore ripieno di salame di bufalo. Questo uovo di cacio, alternativa salata al classico uovo di Pasqua, che sta spopolando negli ultimi anni, si arricchisce ora di una versione interamente bufalina.

Il Cacio BUovo 100% Bufala è stato creato dall’azienda Fattorie Garofalo, leader mondiale nella produzione di mozzarella di bufala Dop e con una filiera completamente integrata, dalla fase dell’allevamento fino alla vendita. Ora il prodotto è disponibile per l’acquisto online sul sito Bufala.shop (Cacio BUovo 1kg – Bufala Shop) e anche presso i retail “Bufala” situati in tutta Italia (Retail | Fattorie Garofalo).

Questa golosità è un tributo alla tradizione bufalina e alla storia italiana. Infatti, nei primi anni del novecento gli italiani che emigravano in America alla ricerca di fortuna combattevano la nostalgia e il ricordo della famiglia portando con sé i prodotti della propria terra d’origine. Gli emigrati italiani però per eludere i controlli e le rigide leggi americane sul divieto di importazione dei salumi decisero di nascondere i salumi all’interno dei caciocavalli. Da questa storia nasce il caciocavallo dell’emigrante, un prodotto gustoso e dall’elevato valore simbolico al quale si ispira il Cacio BUovo 100% latte di Bufala.