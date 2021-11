Patrick Dempsey presenta la “Limited Air Spring Collection” di Porsche Design Eyewear

Patrick Dempsey, brand Ambassador di Porsche Design Eyewear, presenta la nuova limited Air Spring Collection.

Attore, regista, pilota o atleta, Patrick Dempsey ha sempre seguito la sua visione cercando di raggiungere il meglio per sè e per i suoi progetti. Oltre alle iniziali del proprio nome, la star hollywoodiana condivide con Porsche Design l’identica passione per la precisione e la perfezione. Dempsey é un autentico Porsche driver, co-fondatore di un Porsche customer racing team e conta su una lunga conoscenza e relazione con il brand.

“Il Design non è semplicemente arte, è l’eleganza della funzione”, le montature Air Spring rispecchiano questa affermazione del Professor Ferdinand Alexander Porsche nelle aste che combinano design ed elementi funzionali.

La montatura minimalista realizzata in titanio e beta titanio rivela la sua raffinatezza tecnica in una innovativa zona flessibile che offre il massimo comfort adattandosi al contorno del viso. Le lenti sono dotate della innovativa tecnologia VISION DRIVE™ che fornisce protezione da graffi, resistenza, protezione UV400.

Le due montature da sole della serie Air Spring rappresentano un fit preciso e leggero. Gli occhiali da sole hanno un prezzo consigliato tra € 360,00 e € 420,00.

Disponibili presso gli esclusivi rivenditori, nei Porsche Design Stores e online sul sito Porsche.