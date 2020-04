Pearl Jam: disponibile da oggi “Gigaton Theatrical Experience”

La band aveva già anticipato su Instagram. I Pearl Jam e Apple TV annunciano “Gigaton Theatrical Experience”, uno speciale evento video e musicale, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti di Apple TV per 7 giorni . Si tratta di un’opera visiva immersiva, che utilizza i video della band, in modo da creare un’ineguagliabile esperienza a 360°.

Grazie alla nuova tecnologia audio, i fan della band avranno l’opportunità unica di ascoltare Gigaton in un modo completamente diverso. “Sono entusiasta che i fan siano in grado di immergersi nel suono e di ascoltare la profondità e gli strati di queste canzoni ed esibizioni”, spiega il produttore Josh Evans. “È davvero un modo unico di vivere questo album”.

Gigaton, undicesimo album dei Pearl Jam, che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia è prodotto da Josh Evans e dai Pearl Jam. È il primo album in studio della band dopo “Lightning Bolt”, vincitore di un GRAMMY nel 2013.

“Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio” commenta Mike McCready. “È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi”.