Pearl Jam, fuori il video ufficiale del nuovo singolo Superblood Wolfmoon

È disponibile il video ufficiale del nuovo brano dei Pearl Jam “Superblood Wolfmoon”, l’ultimo singolo ad essere stato pubblicato dalla band statunitense, anticipando il loro attesissimo album, Gigaton, in arrivo il 27 marzo 2020 (Universal Music/Island Records).

I Pearl Jam hanno collaborato con il creatore di animazioni “fai da te” Keith Ross, rinomato per il suo account Instagram @TinyConcert, diventato popolare grazie all’upload dei suoi video musicali animati, disegnati con una penna a sfera e contenenti tutta l’energia punk delle canzoni che riproduce.

Popolare per le sue animazioni, in cui racconta sempre solo brevi cut delle canzoni, il video di “Superblood Wolfmoon”, rappresenta la prima volta in cui Keith Ross disegna e interpreta un brano nella sua intera durata. Qui si può vedere il teaser della clip, pubblicato su @TinyConcerts, dove all’immagine di una luna piena mozzafiato seguono le animazioni grafiche che ricreano e danno forma a una performance della band. Grazie all’abilità e al talento di Keith Ross ogni componente del gruppo è facilmente riconoscibile e la traccia, attraverso una sonorità accattivante, ricrea perfettamente il fascino e l’appeal suscitato nell’uomo dalla visione di una superblood wolfmoon, ossia di una luna in totale eclissi, quando quindi la superficie del satellite si colora di rosso.

Come precedentemente annunciato, i Pearl Jam pubblicheranno l’undicesimo album, Gigaton, il 27 marzo 2020, negli Stati Uniti per Monkeywrench Records/Republic Records e in Europa per Universal Music Group. Prodotto da Josh Evans e Pearl Jam, Gigaton è il primo progetto discografico della band dopo Lighting Bolt, uscito il 15 ottobre 2013, vincitore di un premio GRAMMY®.

