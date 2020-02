Persona 5 Royal, il corso accelerato ai Ladri Fantasma offerto da Morgana

Comincia la scuola! Per i nuovi studenti ed i Ladri Fantasma più esperti, Morgana e Kasumi passano attraverso tutti i punti salienti di Persona 5 Royal nell’ultimo trailer di ATLUS Occidente. “Morgana’s Phantom Thief Crash Course” è disponibile sul canale ufficiale di ATLUS!

Il trailer copre una serie di temi importanti di Persona 5 Royal, inclusi:

Cos’è una Persona?

Nuovi Nemici/Nuove Persona

Cosa fa un Ladro Fantasma?

Nuovi enigma nei Palazzi

Il rampino

Jose/Mementos

Nuovi confidenti/Maruki

Nuove location: Kichijoji

Covo dei Ladri

Preparati per una nuovissima avventura con Persona 5 Royal basata sull’universo della serie pluripremiata, Persona! I Ladri Fantasma tornano con Persona 5 Royal in esclusiva per PlayStation®4 il 31 marzo 2020 con una Phantom Thieves Edition, una Launch Edition e speciali bundle digitali, tutti disponibili per il pre- order oggi.

I pre-order digitali arriveranno con un tema di Persona 5 Royal originale come bonus e tutti i DLC di Persona 5 originale saranno gratuiti per tutti i giocatori di Persona 5 Royal. Unisciti ai Ladri Fantasma con questa edizione fisica di Persona 5 Royal:

Launch Edition

· Limited edition con confezione SteelBook®

· Tema dinamico PS4™

Oppure acquista i bundle digitali:

Persona 5 Royal Ultimate Edition

· Include il gioco e tutti i DLC più 6 pack di costumi aggiuntivi

Persona 5 Royal Deluxe Edition

· Include il gioco e “Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle”

I DLC sono acquistabili separatamente.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0