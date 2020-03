Persona 5 Royal, nuovi colpi e nuove battaglie ti attendono!

Ci sono tanti altri cuori da rubare. Diventa un ladro fantasma e acquisisci il potere di cambiare il mondo, poi preparati a combatterre! Persona 5 Royal è in arrivo con tanta azione, tanti nuovi tesori da rubare – è il tuo turno di combattere per la giustizia.

Tieniti pronto per nuovi colpi in Persona 5 Royal basato sull’universo della serie pluripremiata, Persona! I ladri fantasma tornano in Persona 5 Royal in esclusiva per PlayStation®4 il 31 Marzo, 2020 con la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition e speciali bundle digitali, sono aperti i pre-order.

I pre-order digitali offriranno come bonus un tema di Persona 5 Royal e tutti I DLC di Persona 5. Unisciti ai ladri fantasma con queste edizioni di Persona 5 Royal:

Launch Edition

· Limited edition con confezione SteelBook®

· Tema dinamico PS4™

Oppure acquista i bundle digitali:

Persona 5 Royal Ultimate Edition

· Include il gioco e tutti i DLC più 6 pack di costumi aggiuntivi

Persona 5 Royal Deluxe Edition

· Include il gioco e “Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle”

I DLC sono acquistabili separatamente:

Kasumi Costume Bundle

Battle Bundle

Persona Bundle

DLC Bundle

