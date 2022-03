Per la primavera estate 2022 Petit Bateau presenta la collezione Cerimonia, pensata per far trascorrere giornate di festa ai più piccoli con comodità e disinvoltura, senza rinunciare a un touch sofisticato e glamour.

Per il brand è importante condividere, attraverso i suoi capi, momenti magici ed unici che resteranno scolpiti nel tempo. Il ricordo di una festa passata con le persone care è un momento di qualità, la stessa qualità che viene utilizzata per realizzare con amore ed attenzione ciascun capo firmato Petit Bateau.

Cerimonia offre una linea di abbigliamento fresca e primaverile grazie alla doppia garza di cotone organico, al lyocell e al popeline, pensati per abbracciare i più piccoli con delicatezza. Un mix di colori chiari e pastello ispirati alla natura e stampe floreali perfette per qualsiasi occasione.

Capi leggeri, morbidi e confortevoli che rappresentano la perfetta fusione fra un design très chic, parigino e contemporaneo e la comodità che contraddistingue il brand. Capi pratici per i più piccoli, per passare giornate all’aperto immersi nella natura, garantendo la libertà di movimento.

Il motivo quadrettato è utilizzato per gli abiti e i pantaloncini delle bambine. Maxi volant applicati su deliziosi vestitini a ruota vengono pensati per le più girly, salopette e pantaloni paper bag nella nuance papaya per le più giocherellone. Per i maschietti sono immancabili le iconiche righe, la camicia con collo alla coreana e pois rossi e le polo estremamente bon ton, ma al contempo dall’animo sporty.

La collezione riafferma l’impegno di Petit Bateau per l’ambiente e per una moda più sostenibile attraverso capi di qualità. Il brand risponde alle esigenze delle famiglie e del nostro pianeta, stimolando un forte legame fra i bambini e la natura, da proteggere entrambi per una crescita equilibrata ed armoniosa.