Peugeot 3008: il SUV del Leone adesso anche plug-in

Peugeot ha presentato la nuova versione del suo bestseller, il suv 3008. Leader nel mercato europeo con oltre 800.000 modelli venduti, Peugeot 3008 debutta con la possibilità per il cliente di sceglierla con motorizzazione plug-in, a due e quattro ruote motrici e con propulsore Diesel e benzina.

Esteticamente, il SUV del Leone presenta un’ ampia calandra a scacchiera senza cornice che si estende fino ai gruppi ottici e che simboleggia lo stile sempre più moderno, pur mantenendo un design fluido. I fari anteriori ridisegnati includono la tecnologia LED sin dalla versione di ingresso e comprendono anche le luci diurne a forma di artiglio. Di particolare rilievo è la nuova funzione “Modalità Nebbia” che ha sostituito i fendinebbia. È integrato nei proiettori Full LED e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati ​​i fendinebbia posteriori.

Nella parte posteriore, i nuovi fari sono aggiornati con tecnologia Full LED a 3 artigli (compresa la luce di retromarcia) per comunicare una firma luminosa anche a chi segue l’auto. Gli indicatori sono a scorrimento.

Internamente il Suv 3008 dispone del PEUGEOT i-Cockpit implementato per essere ancora più moderno e al top di gamma. L‘Head-Up Digital Display da 12,3 pollici, completamente personalizzabile e configurabile, dispone di un pannello digitale con tecnologia “Normally Black” per una resa di alta qualità per una migliore leggibilità e contrasto.

Il nuovo touch screen centrale arriva oggi ad una dimensione di 10 pollici. Lo schermo è ad alta definizione ed è dotato di una serie di sette eleganti tasti da pianoforte – i toggles switches – che consentono l’accesso diretto alle principali funzioni di comfort: audio, climatizzazione, navigazione 3D connessa e con comando vocale, impostazioni del veicolo, telefono, applicazioni mobili e luci di emergenza. Le versioni ibride plug-in hanno un pulsante specifico che consente l’accesso al menu delle funzioni elettriche.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, 3008 sarà equipaggiata anche con il Night Vision, che rileva pedoni e animali di notte o in caso di scarsa visibilià. Dell’Adaptative Cruise Control con funzione Stop&Go che permette di spegnere il motore e farlo ripartire se lo stop è superiore ai 3 secondi. Il lane positioning assit, che permette di posizionare la vettura all’interno della corsia e della Frenata automatica di emergenza di ultima generazione e che funziona da 5 a 140 km/h.

Sono disponibili 2 motorizzazioni plug-in hybrid: con un motore PureTech da 200 CV (147 kW) e due motori elettrici: uno anteriore accoppiato al cambio e-EAT8 che sviluppa 110 CV (81kW) ed il secondo posizionato sull’asse posteriore che sviluppa 112 CV (83kW). La trazione integrale è disponibile anche in modalità Electric, e la potenza viene distribuita elettronicamente in modo uniforme sulle 4 ruote del veicolo. La versione a due ruote motrici HYBRID da 225 CV (165 kW) combina un motore PureTech da 180 CV (132 kW) con un motore elettrico da 110 CV (80 kW) collegato al cambio e-EAT8.

La batteria agli ioni di litio in entrambe le versioni ha una capacità di 13,2 kWh e sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo (On Board Charger) che soddisfano tutti gli usi e tutte le soluzioni di ricarica del Cliente. Di serie è previsto un caricabatterie monofase da 3,7 kW e in opzione un caricabatteria da 7,4 kW sempre monofase.

I tempi di ricarica stimati dalla Wall Box da 7,4 kW sono di 1h 45 minuti con il caricabatterie di bordo (optional) monofase da 7,4 kW e di 7 ore da una presa standard (8A)con caricabatterie di bordo di serie monofase da 3.7 kW.

Per quanto riguarda i motori termici la 3008 sarà acquistabile con i benzina 3 cilindri turbo da 1.2 litri PureTech 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, PureTech 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e PureTech 180 S&S 1.6 litri 4 cilindri con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Tra i diesel è presente un 4 cilindri da 1.5 litri nelle configurazioni BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 130 S&S con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Il Suv Peugeot 3008 sarà ordinabile in Italia a partire dal prossimo autunno e commercializzato dal mese di Gennaio 2021.