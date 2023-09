Peugeot 3008: la terza generazione è solo elettrica

L’attuale PEUGEOT 3008 è un best-seller che negli ultimi 7 anni ha conquistato più di 1.320.000 clienti in 130 Paesi, di cui quasi 150.000 in Italia. PEUGEOT persegue l’ambizione di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025 e di vendere tutti i modelli della sua gamma in versione 100% elettrica entro il 2030. Con la presentazione di Nuovo E-3008 PEUGEOT entra in una nuova dimensione.

PEUGEOT E-3008 è il primo modello a utilizzare la nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis, che porta la gamma PEUGEOT a un livello superiore. Questa piattaforma innovativa è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria per i criteri più importanti per i clienti: autonomia (fino a 700 km), tempo di ricarica (30 minuti), piacere di guida, prestazioni, efficienza e servizi connessi.

Nuovo E-3008 è immediatamente riconoscibile per le sue linee da SUV fastback. Una silhouette dinamica e aerodinamica (Cx 0,28) che gli permette di coniugare eleganza, efficienza e abitabilità. Il dinamismo delle linee feline di Nuovo E-3008 deriva anche dalle dimensioni equilibrate del veicolo (lunghezza: 4,54 m, larghezza: 1,89 m, altezza: 1,64 m), che lo rendono uno dei SUV 100% elettrici più compatti del segmento C, pur offrendo ampio spazio per i passeggeri e i bagagli.

La calandra di Nuovo E-3008 illustra i geni elettrici di questa nuova generazione. Il frontale è disegnato intorno al nuovo emblema PEUGEOT, integrandone la nuova firma luminosa e la calandra senza cornice, grazie a una sfumatura del colore della carrozzeria. I proiettori ultrasottili sono alloggiati in una fascia elegante che si trova sopra la griglia del radiatore e avvolge l’intero frontale. PEUGEOT ha modernizzato la tradizionale inclinazione della linea fastback nel posteriore della vettura con uno spoiler “galleggiante”. Quest’elemento innovativo esalta il profilo della carrozzeria di Nuovo E-3008, ottimizzandone l’aerodinamica.

La promessa di innovazione e di eleganza che E-3008 fa all’esterno è mantenuta anche all’interno. Il nuovo PEUGEOT Panoramic i-Cockpit porta il piacere di guida a un livello superiore. Le equipe di PEUGEOT hanno deciso di riunire due dei tre elementi fondamentali dell’i-Cockpit: l’head-up display e il grande touchscreen centrale. Questi sono ora integrati in uno schermo panoramico curvo composto da un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici che si estende dall’estremità sinistra della plancia fino alla console centrale.

Questo schermo panoramico sembra davvero galleggiare sopra la plancia. Questo effetto è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a LED la cui sorgente si trova sotto lo schermo stesso. L’abitacolo di Nuovo E-3008 offre ai passeggeri un’esperienza rilassante, in uno spazio ampio e luminoso. I nuovi sedili anteriori – rifiniti con una combinazione di TEP e tessuto sull’allestimento Allure e TEP e Alcantara sul GT – offrono un comfort eccezionale. I sedili sono caratterizzati da un accattivante design sagomato e da una schiuma ad alta densità.

L’abitacolo di Nuovo E-3008 offre 17 diversi vani portaoggetti, per un volume totale di circa 34 litri: ricarica wireless del telefono facilmente accessibile sulla consolle centrale, spazio refrigerato sotto il bracciolo centrale, portaocchiali sul clielo in prossimità dello specchietto, portabicchieri e cassetto portaoggetti. Per garantire una buona qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo, Nuovo PEUGEOT E-3008 è dotato del sistema AQS (Air Quality System) che controlla costantemente la qualità dell’aria che entra nell’abitacolo e, se necessario, attiva automaticamente la funzione di riciclo dell’aria. Con un volume utile di 520 litri sotto la cappelliera, il bagagliaio di Nuovo E-3008 è altrettanto spazioso di quello del suo predecessore.

La 3008 prevede tre configurazioni di motore e batteria. La prima ha 157 kW e 343 Nm e con la batteria da 73 kWh di capacità netta assicura un’autonomia di 525 km. Stessa autonomia per la versione a trazione integrale che aggiunge un’unità motrice posteriore da 83 kW (per un totale di 240 kW) e 166 Nm mentre quella con la batteria da 98 kWh ha un solo motore da 170 kW e un’autonomia di 700 km. Interessante la Funzione V1G o Smart Charging, compatibile con i servizi dei fornitori di energia, che regola il tempo e la potenza di ricarica della batteria di Nuovo PEUGEOT E-3008 in funzione delle fasce orarie per ottimizzare i costi di ricarica.

Le prime consegne inizieranno a febbraio 2024.