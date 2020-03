Peugeot 308 a quota 100mila unità vendute in Italia, oltre 1,5 milioni nel mondo

PEUGEOT 308, una delle tre auto oggi presenti nel listino della Casa del Leone ad aver vinto l’ambito premio di Auto dell’Anno, ha raggiunto a fine mese scorso un importante traguardo. Dopo l’importante premio della critica è giunto quello del mercato, grazie alle 100 mila unità vendute finora in Italia e oltre 1,5 milioni nel mondo.

PEUGEOT 308 è, assieme a SUV 3008 ed alla nuovissima PEUGEOT 208, una delle tre auto presenti oggi nel listino della Casa del Leone ad essere stata eletta Auto dell’Anno. Un modello molto apprezzato dalla stampa, ma anche dal mercato. In Italia è stata accolta calorosamente fin dal lancio e, a fine mese scorso, ha raggiunto il traguardo delle 100 mila unità vendute nel nostro Paese, dove è stata scelta equamente in versione hatchback 5 porte e Station Wagon. Molto apprezzata anche in altri Paesi, ha conquistato complessivamente oltre 1 milione e mezzo di clienti nel mondo.

308 è stato il primo modello della Casa del Leone a non cambiare la numerazione nel passaggio da una generazione a quella successiva e ha aperto la strada ad una nuova generazione di PEUGEOT. Grande qualità, design elegante e quasi senza tempo, comfort da grande stradista ed un abitacolo in cui è assai piacevole viaggiare. Ma c’è anche tanto piacere di guida in PEUGEOT 308, grazie alla leggerezza del corpo vettura permesso dall’adozione della piattaforma EMP2: rigida in modo tale da esaltare la guida preservandone il comfort, estremamente leggera per sfruttare al meglio i motori con cui può esser scelta, riducendo così anche consumi ed emissioni. Un’auto che rende la guida intuitiva, coccolando i passeggeri in un ambiente di grande qualità stilistica, con materiali ed assemblaggi di categoria superiore.

