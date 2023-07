Peugeot 308 SW: spazio, tecnologia e prestazioni per tutta la famiglia

Con la nuova Peugeot 308 il Leone fa un balzo deciso verso il segmento premium. Una vettura totalmente nuova da tutti i punti di vista, con un design grintoso e un’ampia gamma di motorizzazioni. Noi l’abbiamo provata nella silhouette SW con il 1.2 Pure Tech.

Dal punto di vista estetico, il frontale presenta il nuovo logo del marchio all’interno di una calandra dedicata interamente ad esso. La sua presenza è enfatizzata dal design della griglia del radiatore che converge progressivamente verso il logo stesso. I proiettori anteriori sono dotati della tecnologia LED fin dal primo livello di allestimento e sono arricchiti da luci diurne a forma di artiglio che si inseriscono nel paraurti anteriore e che rappresentano una firma luminosa del nuovo corso di Peugeot.

Il posteriore mette in risalto i gruppi ottici posteriori a LED, caratterizzati da un nuovo design mentre il lunotto è circondato da elementi aerodinamici che le conferiscono un tocco di eleganza. La fiancata presenta un design dinamico, con i passaruota che si fanno notare e creano un effetto visivo accattivante grazie ai giochi di luce.

Con una lunghezza di 4,64 metri e un passo di 2,73 metri, la 308 SW offre ampio spazio sia per i passeggeri che per i bagagli che possono contare su uno spazio abbondante e ben modulabile. Tanta la tecnologia a bordo che rende l’esperienza di guida molto piacevole. Il nuovo volante compatto, dotato di comandi integrati e con la possibilità di essere riscaldato, offre una maggiore ergonomia. Il quadro strumenti digitale e tridimensionale, posizionato in linea con la visione della strada, fornisce informazioni chiare e dettagliate con una dimensione di 10 pollici. Inoltre, il touchscreen centrale da 10 pollici ad alta definizione fa parte del nuovo sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect® Advanced, che offre un’interfaccia intuitiva e connessa, simile a quella di uno smartphone. Gli i-toggles, comandi tattili configurabili, consentono di accedere rapidamente alle funzioni dell’auto direttamente dallo schermo centrale, offrendo un’esperienza simile a quella degli smartphone. La connettività è garantita con 4 prese USB C, la funzione mirroring wireless e la possibilità di collegare contemporaneamente due telefoni tramite Bluetooth.

Alla guida, la nuova generazione di 308, offre un’esperienza piacevole, grazie a un assetto ben equilibrato che offre la giusta rigidità (a volte forse un pò troppa). Il volante, di dimensioni ridotte, accentua la sensazione di controllo e invoglia a guidare con più dinamismo tra le curve. Il motore sovralimentato da 1.2 litri a 3 cilindri eroga una potenza di 130 CV. L’ottimo cambio automatico a 8 rapporti aiuta a sfruttare al meglio questa potenza o a ottenerne una guida più rilassata. Buoni anche i consumi che, durante il nostro test, si sono attestati intorno ai 16 km/l.

La sicurezza è affidata agli aiuti della guida semi-autonoma di ultima generazione, inclusi nel pack Drive Assist 2.0. Questo pack include l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go (con il cambio automatico EAT8) e il Lane Keeping Assist, che aiuta il guidatore a mantenere la vettura nella corsia di marcia. Inoltre, sono state introdotte tre nuove funzioni disponibili sulle corsie con carreggiate separate: il Semi-automatic Lane Change (Cambio di carreggiata semiautomatico), l’Anticipated speed recommendation (Adattamento consigliato della velocità) e il Curve speed adaptation (Adattamento della velocità in funzione del raggio di curvatura della strada che si sta percorrendo).

Tante le motorizzazioni disponibili. Si va dalle versioni ibride plug-in come l’HYBRID 225 e-EAT8 e l’HYBRID 180 e-EAT8, che offrono un’efficienza eccezionale, alle versioni a benzina come la PureTech 110 e la PureTech 130, entrambe con cambio manuale a 6 rapporti, e la PureTech 130 con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Infine, ci sono le versioni diesel come la BlueHDi 130 con cambio manuale a 6 rapporti e la BlueHDi 130 con cambio automatico EAT8.

Il listino della Peugeot 308 parte da 29.520 euro per la variante Active Pack con motore 1.2 da 130 CV e cambio manuale. La GT della nostra prova, sempre con il 1.2 PureTech, ma cambio automatico EAT8, parte da 36.770 euro.