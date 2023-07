Peugeot: al via il #CAMOCATCH CHALLENGE

Di solito, i prototipi vengono tenuti nascosti e si fa di tutto per evitare l’attenzione del pubblico. Ma il Nuovo Peugeot E-3008 si mostra orgogliosamente e coinvolge attivamente il pubblico nel suo lancio. A maggio, durante la prima fase dell’operazione, PEUGEOT ha chiesto ai suoi seguaci sui social network di votare le livree mimetiche destinate ai prototipi del Nuovo E-3008.

A giugno, il Leone ha ricevuto migliaia di contributi attraverso i suoi canali ufficiali dei vari social network e sono stati scelti tre temi mimetici:

Tema “Street Art”

Tema “Optic Art”

Tema “Proto’type”

Le livree mimetiche scelte dal pubblico sono state realizzate a giugno e applicate ai Nuovi PEUGEOT E-3008 che quest’estate effettueranno gli ultimi test di messa a punto sulle strade europee, Italia inclusa.

Durante questo periodo, è stato lanciato il “#CAMOCATCH CHALLENGE”, che invita chiunque abbia la fortuna di avvistare uno di questi PEUGEOT E-3008 camuffati a fotografarlo (nel rispetto delle norme di sicurezza) e a condividere l’immagine sui propri social network (Facebook e Instagram) tra il 15 luglio e il 15 agosto, utilizzando gli hashtag #CAMOCATCH e @PEUGEOT.

Tutti gli E-3008 camuffati sono dotati di un QR Code che può essere scansionato per accedere alla pagina web dell’operazione #CAMOCATCH. Successivamente, PEUGEOT organizzerà un’estrazione a sorte tra le partecipazioni (limitata a una partecipazione per persona) per selezionare i 6 fortunati vincitori, che saranno invitati a provare in anteprima il Nuovo E-3008 nel 2024 durante i test dedicati alla stampa internazionale.

PEUGEOT toglierà il velo, o meglio, il camuffamento, dal Nuovo E-3008 a settembre, quando svelerà le sue innovative linee.