Peugeot Cycles: Il Leone punta sulle e-Bike

In questo periodo le biciclette sono un’ interessante l’alternativa al trasporto pubblico. Contribuiscono alla sicurezza sanitaria consentendo di rispettare le distanze sociali, contengono il traffico nelle grandi città, migliorano la qualità dell’aria e, soprattutto, consentono la tanto attesa ripresa dell’attività fisica delle persone all’aria aperta. In questo contesto, le e-Bike sono un’opportunità davvero interessante per rispondere alle esigenze di mobilità nella bella stagione.

PEUGEOT, unico Marchio al mondo ad offrire una mobilità globale elettrificata, propone una gamma di e-Bike molto ampia e adatta a qualsiasi tipologia di impiego e di utilizzatore. Elettrica o no, ogni bicicletta PEUGEOT si adatta al suo utilizzo: città, fuori città, su ogni tipo di terreno, per ogni tipologia di ciclista. Il nome delle bici identifica la tipologia di impiego ed il suo livello di finitura all’interno della gamma.

Tutte le biciclette PEUGEOT sono acquistabili online, nella sezione dedicata del sito ufficiale Peugeot, dove l’acquirente può consultare la disponibilità dei modelli della gamma. Può ricercare il modello partendo dalla misura del telaio (S, M, L o XL), proseguendo poi con il colore e la potenza della batteria (per i modelli ad assistenza elettrica). Inoltre, sono acquistabili anche presso la rete dei Concessionari PEUGEOT aderenti all’iniziativa.

Il bonus statale che arriva fino a 500 euro permette poi di ridurre in maniera considerevole l’investimento nelle due ruote e godere ancor più delle caratteristiche molto interessanti (non solo a livello tecnico, ma anche di stile) di cui sono dotate le biciclette PEUGEOT.

Ecco alcuni esempi di prezzo (con IVA francese al 20%) delle e-Bike PEUGEOT: eLC01 (Legend): € 1.449 IVA inclusa. eC02 (City): € 1.799 IVA inclusa (batteria da 300 Wh) e € 1.999 IVA inclusa (batteria da 400 Wh). eT01 (Trekking) D8 e Sport: € 2.299 IVA inclusa. eT01 FS PowerTube (Trekking con batteria integrata): € 3.699 IVA inclusa.