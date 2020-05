PEUGEOT Cycles presenta la nuova bicicletta LEGEND eLC01

Questa emergenza ci porterà anche a riconsiderare la mobilità. Tante città si stanno riorganizzando per aumentare la portata, ad esempio, delle piste ciclabili, che possono essere una validissima alternativa al trasporto pubblico. Ecco allora che la bicicletta assume un ruolo molto importante per permetterci di svolgere le nostre attività quotidiane, che siano lavorative o semplicemente legate allo svago.

In questo scenario, PEUGEOT Cycles presenta la nuova bicicletta LEGEND eLC01, da oggi disponibile anche in versione con ruote da 26 pollici ,che va ad affiancarsi al modello da 24” finora presente in gamma. La versione “26 pollici” offre maggiore comodità ai ciclisti di maggiore altezza. I suoi pneumatici più larghi sono ideali per affrontare la maggior parte delle strade delle nostre città.

Moderna e tecnologica, è facile da guidare. Efficace grazie alla trasmissione ad 8 velocità ed al motore da 400 Wh, ha un’autonomia che arriva fino a 70 chilometri. A completamento della sicurezza, sono presenti i freni a disco.

Il suo stile neo retro è firmato dal PEUGEOT Design Lab e celebra i 130 anni di storia di PEUGEOT Cycles. L’ architettura del suo telaio che integra la catena, la sella ed il portapacchi posteriore strizza l’occhio ai modelli degli anni 50, 60 e 70. Inoltre, la caratteristica corona anteriore con il triplo Leone completa lo stile iconico di questo modello.

La bicicletta PEUGEOT eLC01 è proposta in versione da 26 o 24 pollici al prezzo di 1.499 € (con IVA francese al 20% compresa). È acquistabile online sul sito PEUGEOT Cycles oppure presso la rete dei Concessionari PEUGEOT aderenti all’iniziativa.