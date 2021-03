Peugeot e Andrea Nucita insieme nel Campionato Italiano Rally 2021

Sarà il 31enne pilota siciliano, affiancato dal fratello Giuseppe alle note, a condurre la PEUGEOT 208 Rally 4 ufficiale nel Campionato Italiano Rally 2021. Come sempre, a supportare PEUGEOT Italia dal punto di vista tecnico la F.P.F. Sport di Fabrizio e Michele FABBRI con tutto il team di meccanici. L’impegno della Casa del Leone si articolerà su cinque Rally (Rally Ciocco, Rally Sanremo, San Marino Rally, Rally di Roma Capitale e Liburna Terra) e sarà supportato da Total, Pirelli, Sparco, Gen-Art e PSA Banca a cui va il ringraziamento di PEUGEOT Italia per il costante impegno.

Andrea Nucita: “Avere raggiunto un accordo con PEUGEOT è senz’altro motivo di orgoglio, è un Brand con una tradizione sportiva estremamente vincente, non nascondo che essere il pilota di questa squadra per il 2021 mi stimola tantissimo. Proprio con PEUGEOT ho debuttato e vinto il Peugeot Competition nel 2009 con la 106 N2. Da lì è partita la mia carriera e ricordo ancora con molto piacere ed orgoglio la stagione 2014…con la mia 207 Super 2000 privata ho ottenuto risultati importati che hanno contribuito a far vincere al team ufficiale il Tricolore Piloti e Costruttori. La nuova 208 Rally 4 ha già dimostrato di essere solida e veloce per cui si tratterà soltanto di adattare la vettura alle mie caratteristiche di guida e provare ad essere tra i più veloci tra le vetture due ruote motrici. Manca poco al nostro debutto e noi non vediamo l’ora di iniziare”.