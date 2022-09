Peugeot: ecco gli “Exclusive test drive” per far conoscere i vantaggi della gamma LEV

Da tanti anni PEUGEOT sta investendo per offrire ai clienti prodotti elettrificati in grado di intercettare e soddisfare le specifiche esigenze di mobilità. Una storia che idealmente nasce nel lontano 1941 con la piccola VLV 100% elettrica ma che ha avuto in tempi recenti una forte accelerazione con l’arrivo di motorizzazioni 100% elettriche e plug-in HYBRID su diversi modelli della nuova gamma. Tra queste svettano sicuramente le nuove generazioni di PEUGEOT 208 e del SUV compatto 2008 disponibili entrambe anche in versione 100% elettrica, ma il ruolo da protagonista lo rivestono anche le versioni plug-in HYBRID del SUV 3008, dell’ammiraglia 508 e delle nuove 308 e 308 SW da poco lanciate sul mercato.

In un contesto di mercato in profonda evoluzione, PEUGEOT sta quindi innovando profondamente il settore offrendo il concetto di Power of Choice, la libertà di scegliere l’auto più adatta alle proprie esigenze senza però compromessi derivanti dalla scelta della motorizzazione, sia essa benzina, Diesel, 100% elettrica o plug-in HYBRID.

Per far conoscere i grandi vantaggi delle proprie motorizzazioni elettrificate, la Casa del Leone ha quindi varato il progetto “EXCLUSIVE TEST DRIVE”, offrendo ai clienti (o potenziali tali) la possibilità di ritagliarsi un test drive su misura.

Dal 10 settembre e per un mese, tramite una piattaforma digitale dedicata, il cliente potrà prenotare un test drive molto speciale, completamente personalizzabile in base ai propri gusti, interessi ed esigenze scegliendo il modello PEUGEOT di interesse, la durata (15- 30 o 45 minuti), la tipologia di percorso (urbano – extraurbano), gli argomenti da approfondire con il consulente di vendita che sarà a sua disposizione per approfondire non solo l’auto, ma anche il suo utilizzo. Sarà possibile anche scegliere la musica da ascoltare durante il test drive, con l’accompagnamento della voce del brand Ambassador PEUGEOT, Stefano ACCORSI.

Si potrà scegliere di provare PEUGEOT e-208 oppure il SUV compatto e-2008, entrambi 100% elettrici, ma anche Nuova 308 & 308 SW od il SUV 3008 con motorizzazioni plug-in HYBRID. L’iniziativa è resa possibile dalla partecipazione dei concessionari aderenti all’iniziativa.