Peugeot: ecco la nuova collezione lifestyle con la nuova identita’ di brand

PEUGEOT lancia una nuova linea di abbigliamento per i suoi fan, gli amici e per le equipe commerciali: magliette, polo, camicie, pullover, felpe, gilet e giacche a vento. Alcuni accessori sono pensati per la vita quotidiana: penne, quaderni, tazze o ombrelli. I designer del PEUGEOT Design Lab hanno conferito uno stile moderno, tecnico e di qualità ad ogni elemento di questa collezione che reca il nuovo logo PEUGEOT, con il nuovo scudo simbolo del brand. Questa nuova gamma lifestyle valorizza la nuova identità di PEUGEOT e ribadisce il suo posizionamento alto di gamma.

I nuovi capi di abbigliamento, dai tagli moderni e confortevoli, vestiranno gli amanti della Casa del Leone, donne e uomini, in tutte le stagioni. Potranno scegliere tra cappellini, T-Shirt, polo a maniche corte in piqué di cotone, camicie in cotone biologico, felpe, gilet, pullover in lana e cashmere o giacche a vento. La maggior parte dei modelli sono proposti in diversi colori.

Numerosi accessori eleganti faranno felici i fan di PEUGEOT. I portafogli, quaderni e buste sono realizzati con un’innovativa pelle riciclata. La spilla con finitura gioiello potrà decorare i loro capi. Le penne con finitura soft touch, le tazze di ceramica nera o bianca, il portachiavi così come gli ombrelli pieghevoli o di grandi dimensioni neri o blu saranno gli oggetti indispensabili nella loro vita quotidiana.

Ideatori del nuovo logo, i designer del PEUGEOT Design Lab lo hanno applicato ad ogni pezzo della collezione. Il logo del Brand, un magnifico emblema adorno di una testa di Leone di profilo su sfondo nero si rivolge agli appassionati del marchio. La Brand Icon, che riprende i contorni dello scudo e i tratti delle lettere del nome PEUGEOT, si rivolge agli appassionati dei codici più iconici e raffinati. Il logo è ricamato sia sulla camicia che sul pullover. Il nome PEUGEOT appare discretamente sulle maniche delle polo o sul fondo della felpa.

I designer hanno curato la tecnicità di ogni capo o accessorio. L’imbottitura del gilet è esclusiva. Le sue zip, come quella della polo, sono impermeabili. Le cuciture termosaldate della giacca a vento forniscono un isolamento ottimale. Le tazze hanno un manico dall’esclusiva forma geometrica. Gli ombrelli hanno un manico ergonomico per una presa perfetta.

La scelta dei materiali per alcuni capi di abbigliamento e accessori riflette il desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere. La pelle riciclata dei portafogli e delle buste riutilizza materiali esistenti, mentre la camicia è in cotone naturale.

“Questa nuova collezione si rivolge ai clienti PEUGEOT e non, e alle equipe commerciali. Con questa gamma, abbiamo scommesso sulla valorizzazione di tutti i punti di espressione del Marchio. Con un design trendy e prêt-à-porter, spetta ora a ciascuno di noi mostrare chi sono i Leoni di oggi” ha dichiarato Arnault Gournac, Direttore del PEUGEOT Design Lab.

La collezione PEUGEOT Lifestyle, contraddistinta dal nuovo logo, completa le collezioni PEUGEOT SPORT, 1810 e LEGEND, anch’esse progettate dal PEUGEOT DESIGN Lab.