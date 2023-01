Peugeot Type 3: la prima auto in assoluto a circolare in Italia

2 gennaio 1893: una data fondamentale per la mobilità in Italia. 130 anni fa, iniziava a circolare la prima auto in assoluto nel nostro Paese. Era una Peugeot Type 3 e alla guida vi era il Signor Gaetano Rossi di Piovene Rocchette (VI), a capo della maggiore industria Italiana di tessuti, la Lanerossi.

130 anni fa esatti la Casa del Leone ha dato il via ad una nuova mobilità nel nostro paese, grazie ad un veicolo a quattro ruote dotato di motore a combustione interna che erogava una potenza di ben 2 cavalli. Un veicolo che ha offerto ai clienti dell’epoca una nuova strada, alternativa alle classiche carrozze trainate da cavalli dimostrando, ancora una volta, la forte vocazione di Peugeot all’innovazione. Una vocazione sempre presente nel suo DNA che ha permesso a Peugeot , la casa automobilistica con la più lunga storia industriale al mondo, di tracciare in quel lontano 1893 una nuova via.

Oggi come allora, Peugeot continua ad innovare ed in questo 2023 si accinge a far debuttare la Nuova 408. Un’auto inedita, sorprendente sotto ogni punto di vista. Una proposta innovativa mai vista prima, che unisce il meglio di diverse tipologie di auto e con un forte potere attrattivo, dimostrando come fascino, eccellenza ed emozione possano coesistere in un’unica automobile.

Quest’anno Peugeot non si accinge quindi a celebrare semplicemente il passato, ma a raccontare un futuro che vedrà l’arrivo di importanti novità che confermeranno ancora una volta lo spirito pionieristico della Casa del Leone e che verrà celebrato anche da un logo creato ad hoc.