Peugeot webstore, lo showroom digitale si rinnova

PEUGEOT ha da tempo intrapreso la strada del dialogo digitale con i propri Clienti e da anni investe fortemente in nuovi canali di comunicazione, anche nei momenti in cui gli show room fisici sono chiusi.

Ora più che mai, in questo momento in cui l’attenzione del Cliente si focalizza fortemente sulle vetrine digitali del brand, PEUGEOT rilancia con vigore il proprio portale WEBSTORE, lo showroom virtuale delle auto disponibili sul territorio nazionale. Una nuova strada per rendere il contatto tra Cliente e Concessionario facile, diretto ed immediato.

In WEBSTORE il Cliente trova migliaia di vetture nuove, dalla più piccola 108 fino ad arrivare al più grande Boxer Combi, passando per gli ultimi modelli appena introdotti sul mercato, come nuove 208 e SUV 2008, ma anche la gamma plug-in hybrid.

Nella home page del portale si ha a disposizione una maschera di ricerca attraverso la quale il Cliente indica la sua città ed il raggio entro cui cercare le offerte, il modello di interesse e la versione. Volendo, si può anche limitare il budget in maniera mirata.

Fatto questo, si naviga attraverso una lista dei risultati che mostrano tutte le auto disponibili in quel dato momento (telaio per telaio) e, volendo, si possono filtrare ulteriori opzioni per affinare la ricerca.

Entrando nella pagina del singolo veicolo, si possono vedere le immagini dell’auto con il colore esatto della carrozzeria e la visione a 360° degli interni, ma anche la dotazione di serie e quella opzionale presente su quel dato esemplare. Inoltre, sotto il prezzo di listino comprensivo degli eventuali optional è indicato il prezzo promozionale proposto dal dealer che ha in stock quell’auto. Non bastasse, è presente anche una proposta finanziaria con rata mensile calcolata sul prezzo promozionato di quel dato esemplare e, se si volesse, cliccando sull’apposito link, si accede alla pagina di Banca PSA Italia ove è possibile adattare la proposta finanziaria sulle proprie esigenze.

È ovviamente presente un form specifico per richiedere un contatto da parte del Concessionario che possiede l’auto oggetto di interesse; una breve attesa e si viene ricontattati dal dealer che potrà fornire ulteriori informazioni, permettendo così di impostare la vendita del veicolo. Inoltre, con PEUGEOT WEBSTORE è possibile, inviando la documentazione richiesta, avere la “preapprovazione” della pratica finanziaria in 24h ed il Cliente può anche scegliere servizi aggiuntivi nel simulatore finanziario.

WEBSTORE è una piattaforma che rende il contatto tra Cliente ed il Concessionario estremamente facile, diretto ed immediato.