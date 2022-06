Philips due nuovi monitor multifunzionali progettati per il lavoro e il divertimento

Tra gli ultimi modelli di monitor Philips, la serie 5000 accoglie due nuovi prodotti per il supporto durante le ore di lavoro e il tempo libero: il 27E1N5600HE – 27″ (68,6 cm) – e il 24E1N5300HE – 24” (23,8″ / 60,5 cm diag.).

Gli utenti che desiderano aggiornare il proprio monitor con un modello ben progettato, ad alte prestazioni, ricco di funzionalità e affidabile non devono cercare oltre: i monitor Philips 27E1N5600HE e 24E1N5300HE soddisfano le esigenze degli utenti di tutte le età, in un’epoca di telelavoro, eventi e attività basati sul Web, social media e intrattenimento online. Questi modelli offrono caratteristiche fondamentali, come la webcam integrata da 5MP per migliorare la collaborazione e la semplice connettività monocavo USB-C.

Philips 27E1N5600HE e 24E1N5300HE sono entrambi dotati di tecnologia IPS LED wide view ad alte prestazioni per un contrasto profondo, immagini nitide e colori vividi che possono essere goduti da angoli ultra ampi di 178/178 gradi. Il Philips 27E1N5600HE offre la straordinaria potenza visiva della risoluzione Crystalclear, Quad HD 2560 x 1440, per rendere le immagini e la grafica davvero straordinarie, mentre il Philips 24E1N5300HE Full HD 1920 x 1080 offre colori brillanti, dettagli nitidi e contrasto migliorato per un’immagine fedele alla realtà.

Oltre alla potenza visiva, i monitor Philips 27E1N5600HE e 24E1N5300HE offrono anche una serie di funzioni che migliorano le prestazioni per il lavoro da remoto, la connettività , l’intrattenimento coinvolgente e il comfort fisico. Dotati di connettore USB tipo-C con power delivery, questi monitor consentono agli utenti di ricaricare i propri dispositivi compatibili, trasferire dati ad alta velocità e guardare video ad alta risoluzione, il tutto con un solo cavo sottile e reversibile. Per garantire un lavoro collaborativo semplice e intuitivo, entrambi i monitor includono una webcam integrata da 5MP certificata per Windows Hello e dotata di un interruttore fisico per una maggiore privacy quando non viene utilizzata, oltre a un pratico microfono a cancellazione del rumore e a doppi altoparlanti integrati da 5 watt per comunicazioni deliziosamente chiare. Per completare l’esperienza di gioco e multimediale, entrambi i monitor sono dotati di altoparlanti stereo integrati.

Il comfort e la praticità sono presenti anche grazie al tasto EasySelect Menu Toggle per una regolazione rapida e semplice delle impostazioni del monitor, al sistema di gestione dei cavi integrato, alla modalità LowBlue e alla tecnologia Flicker-free, nonché alla base Compact Ergo che si inclina, ruota e si regola in altezza per adattarsi a ogni tipo di preferenza e morfologia.

Oltre a tutte queste caratteristiche, gli utenti di Philips 27E1N5600HE e 24E1N5300HE possono contare sulla tranquillità che deriva dall’accesso completo ai servizi post-vendita Philips.

Philips 27E1N5600HE e 24E1N5300HE saranno disponibili dalla metà di Giugno al prezzo di €439,00 e €319,00.