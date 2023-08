Philips Evnia 49M2C8900: il nuovo monitor che ridefinisce l’esperienza video

Evnia, il brand gaming di Philips, annuncia il 22 agosto un nuovo modello della sua linea di monitor premium, la serie 8000: il Philips Evnia 49M2C8900.

Uno dei tratti distintivi di questo monitor è la sua ampia versatilità, che si traduce in un vero e proprio ‘tuttofare’ nel mondo dell’audiovisivo. La straordinaria ampiezza dello schermo 32:9 SuperWide è un perfetto equilibrio tra dimensioni e funzionalità. Inoltre, il hub USB-C integrato semplifica la connessione e il trasferimento dati, rendendo questo monitor adatto anche per l’uso in ufficio.

La vera magia del Philips Evnia 49M2C8900 si sprigiona nell’esperienza immersiva che regala. La curvatura 1800R del monitor, la funzione Ambiglow, e il nuovissimo suono DTS a 30W portano l’esperienza di gioco a un livello superiore, coinvolgendo completamente i sensi degli utenti. Questa aggiunta audio rappresenta una novità assoluta per la serie Evnia 8000, garantendo un suono di alta qualità per ogni tipo di gioco.

Ma non è tutto. Il Philips Evnia 49M2C8900 è una potenza visiva certificata. Con caratteristiche come QD OLED, risoluzione DQHD (5210×1440), True 10-bit color gamut e luminosità di 450 nit, questo monitor offre immagini cristalline e nitide che ti catapulteranno direttamente nel mondo dei tuoi giochi preferiti. Le certificazioni DisplayHDR™ True Black 400 e Vesa ClearMR 13000 garantiscono una qualità visiva di prim’ordine e un’esperienza di gioco senza sfocature.

Ma il Philips Evnia 49M2C8900 non è solo prestazioni. Il suo design moderno è stato premiato con il Red Dot Winner 2023 e l’iF Design Award 2023, riconoscimenti che attestano la sua qualità tecnica e l’esperienza di gioco coinvolgente.

Oltre a tutto questo, il monitor presenta un switch integrato KVM MultiClient, supporto VESA, Compact Ergo Base (una base ergonomica compatta) e la modalità LowBlue, che protegge gli occhi dall’affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro.