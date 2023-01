Philips: il nuovo monitor Evnia ridefinisce le regole del gioco

I gamer di oggi hanno le aspettative più alte di sempre. Cercano un’esperienza completamente immersiva in grado di coinvolgere i loro sensi per godersi appieno le sensazioni del gioco. Vogliono una configurazione con specifiche all’avanguardia che li coinvolgano a 360 gradi. Per dare ai giocatori l’emozione che cercano, Philips ha sviluppato una gamma di monitor e accessori progettati per garantire esperienze gaming ricche e gratificanti a giocatori di tutti i gusti e di tutte le età. L’ultimo nato della famiglia Evnia è il Philips Evnia 27M2C5500W, un monitor da gioco Quad HD da 27″ che combina una frequenza di aggiornamento di 240 Hz con un design compatto ed ergonomico e una ricca varietà di funzioni ad alte prestazioni, per garantire che ogni sessione di gioco sia a dir poco epica.

Philips Evnia 27M2C5500W ha tutto ciò che serve ai giocatori per sessioni di gioco ad alto ritmo, fluide, esteticamente straordinarie e fisicamente confortevoli, ogni volta. In termini di fluidità, il modello è dotato di AMD FreeSyncTM Premium Pro combinato con un’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un basso input lag e una risposta rapida di 1 ms GtG e 0,5 ms MPRT. Il risultato è un gioco praticamente privo di lag, senza sfocature, lagging, ghosting o tearing, il che significa che i gamer possono divertirsi anche con i giochi più veloci, come battle royale e corse online, senza doversi preoccupare che il monitor sia in grado di tenere il passo.

Il suo display VA curvo offre immagini splendide con ampi angoli di visione di 178/178 e la piacevole sensazione di avvolgimento della curvatura 1000R, progettata appositamente per immergersi nell’azione. Le immagini Crystalclear Quad HD sono nitide, luminose e fedeli alla realtà, e DisplayHDR 400 le perfeziona ulteriormente, grazie a luminosità, contrasto e colori sorprendenti per un risultato visivo che rivela dettagli migliori anche nelle scene in ombra.

La connettività è completa e semplice, con due porte HDMI, due DisplayPort e un hub USB con 2 porte di ricarica rapida per collegare facilmente tutte le periferiche di cui i gamer hanno bisogno per vivere al meglio le loro avventure. Possono organizzare la loro scrivania come desiderano, senza scendere a compromessi.

Philips Evnia 27M2C5500W è stato progettato tenendo conto del benessere fisico dei giocatori. La modalità LowBlue e le tecnologie Flicker-free assicurano un gioco docile per gli occhi, mentre il supporto del monitor può essere inclinato (-5°/20°), ruotato (+/- 30°) e regolato in altezza (130 mm) per adattarsi a qualsiasi corporatura, garantendo il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Il Philips Evnia 27M2C5500W sarà disponibile dalla fine di gennaio al prezzo consigliato di €549,00.