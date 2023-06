Philips presenta un nuovo monitor: extra velocità per il business

La velocità di trasferimento dei dati è diventata una priorità fondamentale per garantire soluzioni di business efficienti. Philips, una delle aziende leader nel settore dell’elettronica di consumo, ha presentato il suo nuovo prodotto, il monitor Philips 40B1U6903CH, progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei professionisti che cercano una soluzione di docking veloce senza rinunciare alla qualità visiva.

Questo monitor all’avanguardia è dotato di un ampio schermo da 39,7 pollici (100 cm di diagonale) con una risoluzione 5K2K (5120 x 2160), offrendo una qualità visiva eccezionale per un’esperienza di lavoro immersiva. Tuttavia, la vera innovazione risiede nella soluzione docking Thunderbolt 4 che lo rende uno strumento versatile e altamente performante per aumentare la produttività.

La soluzione docking Thunderbolt 4 integrata nel Philips 40B1U6903CH offre una velocità di trasferimento dei dati incredibile di 40 Gbps con una larghezza di banda bidirezionale. Questa connessione è compatibile con le precedenti connessioni via cavo Thunderbolt, USB e DisplayPort, garantendo la massima flessibilità nella connessione di dispositivi esterni. Inoltre, offre una connessione Ethernet veloce (1 Gbit/s) e una potenza di erogazione di 90W per i dispositivi collegati, permettendo di ricaricare i dispositivi mentre si utilizza il monitor.

Oltre alla docking Thunderbolt 4, un’altra caratteristica che rende il Philips 40B1U6903CH un monitor completo per la produttività è la webcam integrata da 5MP. Questa webcam è stata ottimizzata per offrire una migliore esperienza video durante le chiamate e dispone di un microfono con cancellazione del rumore, garantendo una comunicazione chiara e di alta qualità. Inoltre, la webcam da 5MP supporta la certificazione Windows Hello™, utilizzando sensori avanzati per il riconoscimento facciale che permettono agli utenti di accedere ai loro account Windows in pochi secondi.

Il monitor Philips 40B1U6903CH è stato progettato con attenzione anche per il comfort visivo degli utenti. La tecnologia IPS garantisce angoli di visione ampi di 178/178 gradi, consentendo una visione nitida da ogni angolazione. Inoltre, il monitor è dotato della certificazione VESA DisplayHDR 400, che assicura una qualità delle immagini eccezionale e colori vivaci sullo schermo. Per ridurre gli effetti potenzialmente dannosi della luce blu emessa dallo schermo, il monitor è certificato TUV Rheinland Eyesafe RPF 50, che include un filtro per limitare l’esposizione alla luce blu.

La base del monitor è ergonomica e offre diverse opzioni di regolazione, consentendo agli utenti di inclinare, orientare e regolare l’altezza del monitor in base alle loro preferenze. Inoltre, è stato aggiunto un gancio per gli auricolari, che facilita l’uso e lo stoccaggio degli accessori, mantenendo la scrivania ordinata e organizzata.

Un’altra caratteristica che rende il Philips 40B1U6903CH un monitor all’avanguardia è lo switch KVM integrato MultiClient. Questa funzionalità consente agli utenti di gestire due PC con una sola tastiera e un solo mouse, semplificando notevolmente il lavoro in ambienti multitasking. Inoltre, la funzione PowerSensor permette di risparmiare fino all’80% sui costi energetici, riducendo automaticamente la luminosità dello schermo quando il monitor non è in uso.

Il monitor Philips 40B1U6903CH è disponibile per l’acquisto a partire da metà giugno, al prezzo di €1849,00.