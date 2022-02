Philips: tre nuovi monitor dedicati al PC Gaming della serie M3000

Dalla fine del 2021, la gamma Momentum di Philips Monitors ha ampliato la propria offerta con altri monitor per PC gaming, presentando le serie M3000 e M5000. Ora è il momento di dare il benvenuto a tre nuovi modelli progettati per il PC gaming: il 27M1N3200VA (27″ / 68,5 cm), 27M1N3200VS (27″ / 68,5 cm) e 27M1N3200ZA (27″ / 68,5 cm).

Il vantaggio nel gioco

La serie Philips Monitors M3000 è progettata per garantire prestazioni eccellenti ai gamer, offrendo tutto ciò di cui hanno bisogno per poter giocare sempre al meglio. Simili ai precedenti modelli della serie, sia il design che le caratteristiche dei monitor Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS e 27M1N3200ZA soddisfano le esigenze e le aspettative dei giocatori di tutto il mondo. Lo stile generale della serie è caratterizzato da un nuovo supporto audace con texture metallica per un look minimalista che si abbina a qualsiasi ambiente, setup o anche uffici domestici, e coloro che pianificano una configurazione multi-monitor apprezzeranno particolarmente il design senza cornice su tre lati che crea l’illusione di un display più grande.

Oltre all’esterno audace, questi monitor offrono caratteristiche per sostenere intense sessioni di gioco e fornire vantaggi rispetto alla concorrenza. Tutti e tre i display forniscono 165Hz di frequenza di aggiornamento per PC gaming e 1ms (MPRT) risposta veloce per immagini fluide, nitide e brillanti. È anche possibile raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione FHD per i giocatori da console. Il basso input lag riduce il ritardo dispositivo/monitor, migliorando l’esperienza gaming nei giochi competitivi ad alto ritmo. Il nuovo display gaming Philips ha un OSD ad accesso rapido messo a punto per i giocatori, offrendo molteplici opzioni e garantendo prestazioni di punta.

Immagini coinvolgenti e confortevoli

Le immagini sono accurate e vibranti grazie alla risoluzione 16:9 Full HD (1920 x 1080). Con la tecnologia Ultra-Wide-Color che offre uno spettro più ampio per immagini vivide e brillanti e SmartContrast per ricchi dettagli neri, gli utenti possono vedere ogni dettaglio nelle battaglie, rendendo il gameplay più accattivante che mai. Il Philips 27M1N3200ZA è dotato di tecnologia IPS LED wide view per la precisione delle immagini e dei colori, mentre il 27M1N3200VA e il 27M1N3200VS sono dotati di display VA per immagini ad alto contrasto con ampi angoli di visualizzazione.

Progettati per sostenere lunghe sessioni di gioco, questi modelli sono dotati di una serie di tecnologie che assicurano il comfort e il benessere degli utenti. I monitor sono dotati della modalità LowBlue e della tecnologia Flicker-free per assicurare un’esperienza visiva facile per gli occhi. Mentre l’inclinazione, la rotazione, il perno e la regolazione dell’altezza sono possibili su 27M1N3200VA e 27M1N3200ZA per una configurazione ergonomica ottimizzata.