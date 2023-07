Piaggio: si rinnova MP3 400 e 530 hpe Life Support

Piaggio MP3 Life Support, lo scooter a tre ruote Piaggio dotato dello speciale allestimento specifico per la risposta all’emergenza, si presenta nelle nuove versioni 400 e 530 hpe, elevando ancora di più il livello di sicurezza e tecnologia.

Grazie alle consuete caratteristiche vincenti del Piaggio MP3, come l’agilità, la velocità d’intervento nel traffico intenso e la stabilità anche su fondi scivolosi grazie alle due ruote anteriori e al sistema di sospensioni brevettato, le nuove versioni 400 e 530 hpe si arricchiscono di una dotazione tecnologica avanzata per garantire ancora più sicurezza.

La vera protagonista è la versione 530 hpe, il primo scooter al mondo dotato di sistemi di assistenza alla guida ARAS (Advanced Rider Assistance Systems), che rappresentano una svolta importante per la sicurezza attiva. Tra i sistemi di assistenza figura il Blind Spot Information System (BLIS), che avverte il guidatore della presenza di veicoli nell’angolo cieco degli specchi retrovisori attraverso segnalazioni sul display TFT a colori. Un’ulteriore esclusiva di Piaggio MP3 è la retromarcia, ora integrata dalla videocamera posteriore, che ne facilita l’utilizzo e ne aumenta ulteriormente la sicurezza.

Queste nuove versioni sostituiscono le precedenti varianti, già adottate dai servizi nazionali di emergenza in vari Paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Australia e soprattutto Israele, dove oltre 650 mezzi di Piaggio MP3 Life Support operano con successo nel Pronto Intervento.

Anche in Italia, da quando a fine 2021 sono state apportate modifiche al Codice Stradale per permettere l’utilizzo dei motoveicoli nei servizi di emergenza sanitaria, Piaggio MP3 Life Support è stato introdotto in alcune Associazioni di Volontariato e presto sarà adottato anche dai servizi del 118. Il veicolo ha dimostrato di essere ideale per ridurre i tempi di intervento e ottimizzare le risorse, intervenendo in oltre 10 chiamate al giorno. Spesso riesce a stabilizzare il paziente in attesa dell’ambulanza o a risolvere completamente l’emergenza senza distogliere l’ambulanza e l’équipe di soccorritori da altre urgenze.

L’allestimento Life Support include luci a led lampeggianti e sirene anteriori per segnalare chiaramente l’arrivo dei soccorritori, un’asta telescopica elettrica con luce lampeggiante led a 360° per garantire massima visibilità e adesivi ad alta rifrangenza. La presenza di un bauletto incrementa la capacità di carico fino a 102 litri, rendendo il veicolo adatto al trasporto agevole di materiale medico per il primo soccorso pre-ospedaliero, come il BLS (Basic Life Support) e l’ALS (Advance Life Support), defibrillatori, collari da immobilizzazione, set di medicazione, bombole di ossigeno, kit respiratorio e set da infusione.