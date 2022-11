Pininfarina con Eysing per un ciclomotore elettrico

Pininfarina ha disegnato un ciclomotore elettrico personalizzato per il produttore olandese Eysing. Eysing si ispira all’illustre Eysink, il più antico costruttore di automobili e motocicli olandese, che iniziò la sua attività nel 1886 ad Amersfoort.

L’azienda con sede a Vught è già conosciuta per aver reso omaggio alla motocicletta dell’anteguerra con il design del suo motociclo elettrico. Il nuovo progetto Eysing designed by Pininfarina, che si contraddistingue per lo stile italiano e il motore di produzione olandese, è il risultato della stretta collaborazione tra Pininfarina e Eysing. La passione delle due aziende per il patrimonio storico, per lo stile senza tempo e per l’innovazione definiscono il nuovo Eysing, che succederà all’Eysing Pioneer. Una collaborazione quella tra Pininfarina e Eysing, nata dalla convergenza di valori comuni e dalla volontà di creare un prodotto esclusivo che si differenzi per la sua linea e per la cura dei dettagli. “Da tempo lavoriamo sulla mobilità elettrica e siamo costantemente alla ricerca di partner con cui poter lavorare insieme. Eysing ha molte somiglianze con noi. È un marchio con una passione per il patrimonio storico, un carattere esclusivo e che sa valorizzare i propri prodotti” ha detto Fabio Calorio, Head of UX and ID Sales and Global Brand Extension di #pininfarina. La collaborazione tra il produttore di motocicli elettrici di Vught e la casa di design è stata possibile tramite un processo di ricerca.

“Siamo orgogliosi di accogliere Eysing come un membro della famiglia Pininfarina” ha detto Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina. Per lui, la passione e la visione del produttore olandese sono stati degli elementi decisivi per la collaborazione. “Con l’Eysing Pioneer, hanno fatto la storia. Continueremo questo percorso con il nostro design, collegheremo il passato e il futuro, facendo appello all’immaginazione nello stesso modo in cui Eysing ha fatto con il suo primo progetto”.

Con la collaborazione tra il produttore olandese Eysing e lo studio di design di Torino, Pininfarina, per i quattro amici si è avverato un desiderio. “All’inizio non volevamo crederci”, ha detto Jasper Smit, Head Marketing di Eysing. “Per noi sviluppare il successore del nostro primo motociclo elettrico con Pininfarina rappresenta qualcosa di speciale. In termini di design, Pininfarina rappresenta il meglio. Siamo quindi estremamente orgogliosi della collaborazione”.

Entrambe le aziende condividono una passione per il patrimonio storico del mondo a motori. Ad esempio, uno dei motori del primo costruttore olandese di automobili e moto Eysink ha ispirato l’Eysing Pioneer, un motociclo elettrico dal carattere retrò in costruzione a Vught. Il design tradizionale olandese, risalente al 1886, è stato ripreso nel 2017 dai quattro amici. Ora Eysing, grazie alla collaborazione con lo studio di design Pininfarina, sta ricevendo una spinta internazionale. Negli ultimi decenni, Pininfarina ha progettato vari modelli per diversi marchi automobilistici internazionali come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lancia e Fiat. Una passione che adesso si riflette nel design esclusivo e senza tempo di Eysing designed by Pininfarina.

L’Eysing designed by Pininfarina, sarà mostrato da giovedì otto dicembre ore 12 presso la fiera Masters Expo dell’edificio RAI di Amsterdam. Da quel giorno in poi, sarà possibile acquistare online uno slot di produzione. L’anno prossimo, la domanda di omologazione sarà presentata al RDW, ente responsabile per l’immatricolazione dei veicoli nei Paesi Bassi. I primi modelli saranno consegnati all’inizio del 2024.