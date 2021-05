Pininfarina e La Martina: una collezione ispirata al design della concept car Modulo

Prosegue la collaborazione tra La Martina e Pininfarina in cui si incontrano nuovamente i concetti di lifestyle sportivo e design italiano. Sono i valori ad accomunare queste due eccellenze che condividono innovazione e passione per i dettagli. Insieme lanciano la loro prima capsule “see now buy now”, ora ufficialmente in vendita sul sito La Martina, ispirata al design della “Modulo”, concept car disegnata da Pininfarina nel 1970 e diventata icona di stile e di innovazione.

La sinergia tra l’heritage di La Martina e la prospettiva avanguardistica di Pininfarina si sviluppa in una collezione che celebra passato e futuro, tradizione e innovazione. La Martina, sinonimo di Polo e passione, si lega alla tecnologia d’alta gamma di Pininfarina.

Da questo legame vengono presentati tre capi iconici uomo, in limited edition e con il ricorrente “3”, numero che nel gioco del Polo possiede il “regista” e miglior giocatore della squadra: un giubbotto in tessuto tecnico con collo alto e cappuccio, chiusura frontale a zip e loghi stampati sul davanti e sul braccio, una polo a maniche lunghe in cotone regular fit con logo La Martina ricamato e personalizzazione a contrasto sul petto e, infine, una t-shirt regular fit sempre con logo La Martina ricamato e personalizzazione con dettaglio applicato Pininfarina sulla schiena.

Nella capsule l’abbigliamento sportivo luxury entra in contatto con il design e la trasformazione, rispecchiando competenze innovative, ovvero capi dalle altissime prestazioni, tecnologici nei materiali e nelle grafiche, indubbiamente performanti. Ritroviamo nel pay-off di Pininfarina “We move dreams” una visione che rispecchia appieno la filosofia del brand Pininfarina condivisa da La Martina.