Pininfarina lancia Autono-MIA

Leader nel design e nell’ ingegneria automotive, Pininfarina amplia ulteriormente la sua offerta ai clienti automotive attraverso la concezione, il design e la realizzazione di User Experience, nella forma di un dimostratore di esperienza a bordo altamente “responsive” e multisensoriale chiamato AutonoMIA.

AutonoMIA è un’esplorazione immersiva su come la tecnologia, dall’intelligenza artificiale al 5G, dal display alle tecnologie tattili, dai sensori alle interfacce naturali, può essere sfruttata per reinventare l’esperienza di guida. È uno strumento che i designer useranno per l’evoluzione continua del pensiero sulla guida del futuro e, utilizzandolo, fornirà dati attraverso cui gli attori coinvolti potranno accrescere la loro conoscenza.

AutonoMIA è anche una risorsa che può essere sfruttata, personalizzata e ulteriormente sviluppata per i clienti Pininfarina. AutonoMIA nasce grazie a nuove partnership strategiche. La principale collaborazione è con ART. La società umbra ha messo a disposizione la propria esperienza nella User Interface per i cockpit in ambito automobilistico, e ha fornito la propria piattaforma di infotainment, altamente avanzata e customizzabile. ART ha fornito tutto l’hardware di AutonoMIA e ha sviluppato tutto il middleware necessario.

E’ progettata per adattarsi e rispondere a persone e contesti di utilizzo, sfruttando i diversi elementi dell’interfaccia su cui si basa per creare un’ esperienza multisensoriale e reattiva che crei magia ed un impatto positivo all’interno e intorno all’auto.

“AutonoMIA – spiega l’AD di Pininfarina, Silvio Pietro Angori – mostra come Pininfarina possa combinare experience design e tecnologia creativa, reinventando l’esperienza a bordo in un momento in cui digitalizzazione, connettività, dati e intelligenza artificiale stanno sostanzialmente ridefinendo la mobilità. Con il suo team di Experience Design e i suoi Partner, Pininfarina oggi supporta i suoi clienti attraverso esperienze di mobilità che stanno diventando sempre più digitali”.