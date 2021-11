Pioneer DJ: ecco il nuovo DM-50D

AlphaTheta Corporation ha annunciato oggi l’ultimo modello nella linea di sistemi di monitoraggio desktop del suo brand Pioneer DJ: il DM-50D da 5 pollici. Il nuovo design del diffusore combina elementi chiave dalla ben nota unità DM-40, con componenti e funzionalità nuovissime, per creare un suono più potente e di qualità più elevata. Il diffusore, bianco o nero, venduto in coppie è facile da configurare e utilizzare, e risulta ideale per una varietà di applicazioni. Sia che vogliate riprodurre DJ set o creare la vostra musica a casa, o alternare regolarmente i due utilizzi, il sistema DM-50D offre un sound perfetto.

I diffusori DM-50D offrono una gamma bassa bilanciata e ricca di impatto, e possono esprimere una potenza extra quando vi serve poiché includono un nuovo amplificatore in Classe D e un woofer da 5 pollici in ogni unità. Anche le frequenze acute sono più definite, grazie al nuovo design avanzato dei diffusori DECO convessi. Volete creare nuove tracce da includere nel vostro prossimo DJ set? Basta spostare il selettore sul diffusore per passare dalla modalità DJ alla modalità Production e le impostazioni del DSP si regolano automaticamente per creare il suono migliore per ogni applicazione.

Potete connettere il vostro DJ setup o home studio alle prese RCA, mini jack, e ai nuovi ingressi TRS sui diffusori DM-50D. Inoltre, la manopola del volume e la presa delle cuffie sono presenti sul pannello frontale per una rapida connessione e controllo del livello. E, con la scelta di modelli neri o bianchi, avrete a disposizione il colore che meglio si adatta all’arredamento della vostra casa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design avanzato per un suono di qualità superiore

Ogni diffusore DM-50D produce una gamma bassa pura e bilanciata, grazie al nuovo amplificatore in Classe D e al DSP con campionamento a 96 kHz. Un altro miglioramento rispetto al modello DM-40 arriva dal design aggiornato dei diffusori convessi DECO che emettono frequenze acute dalla chiarezza cristallina in ogni direzione, con uno sweet spot più ampio e un suono stereo 3D ovunque vi troviate nella stanza. Quando volete alzare il volume, il nuovo woofer da 5 pollici crea una potenza extra ed è perfettamente allineato al tweeter, per un ascolto ottimale e definito su tutte le frequenze. Le scanalature sui condotti riducono la frizione dell’aria, così che i bassi siano veloci e incisivi, anche posizionando gli speaker contro una parete.

I bordi frontali curvi garantiscono la massima rigidità e minime risonanze per un audio definito a qualsiasi livello di volume.

Suono a 2 vie ottimizzato per il DJing e la produzione musicale

Ora non dovete più decidere tra monitor più adatti al DJing o alla creazione musicale, perché i diffusori DM-50D sono perfetti in entrambi i casi. Basta cambiare la posizione del selettore per alternare tra le modalità DJ e Production, e le impostazioni del DSP vengono ottimizzate per ogni utilizzo, lasciandovi liberi di concentrarvi sul vostro mix.

Facili da usare con dispositivi differenti per il DJ o la produzione

Con prese RCA, mini jack, e i nuovi terminali di ingresso TRS, potete connettere diversi tipi di apparecchiature, come DJ controller, mixer, laptop oppure la scheda sonora che utilizzate solitamente per produrre la vostra musica. Connettere e disconnettere le cuffie è semplice con la presa sul pannello frontale del DM-50D. Non è necessario raggiungere il retro del diffusore anche per regolare il volume, perché anche la manopola del livello è davanti a voi.

Design intelligente, disponibile in 2 colori

Donate al vostro setup un look elegante e professionale scegliendo tra 2 colori differenti. La finitura nera delle DM-50D si abbina perfettamente ai classici dispositivi per DJ, mentre le DM-50D-W bianche possono meglio adattarsi all’arredamento della vostra casa.