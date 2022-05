Pioneer DJ: ecco la nuova serie DM di sistemi monitor desktop per l’home studio

AlphaTheta Corporation annuncia i nuovi modelli della Serie DM di sistemi monitor desktop dal suo brand Pioneer DJ. Le unità DM-50D-BT aggiungono la funzionalità Bluetooth ai diffusissimi diffusori DM-50D che sono stati introdotti alla fine del 2021, mentre i nuovi DM-40D-BT e DM-40D da 4” sono rispettivamente offerti con o senza il Bluetooth e rappresentano un upgrade dei modelli compatti DM-40, al servizio di DJ e producer già da molti anni. Tutti i modelli sono disponibili in nero o bianco e vengono venduti a coppie.

Facili da configurare e da utilizzare, rappresentano una scelta ideale per una varietà di applicazioni. Per riprodurre i DJ set o per fare musica a casa, o per alternare questi due utilizzi, questi diffusori garantiscono il sound perfetto.

Basta agire sul selettore sul diffusore per passare dalla modalità DJ alla modalità Production e le impostazioni del DSP si regolano automaticamente per creare il suono migliore per ogni applicazione.

E’ possibile connettere facilmente il vostro DJ setup o home studio alle prese di ingresso RCA e mini jack dei diffusori della Serie DM. DM-50D-BT e DM-50D sono anche equipaggiati con ingressi TRS, e i modelli Bluetooth vi permettono di sfruttare la connessione wireless a dispositivi mobili per una riproduzione musicale di alta qualità senza cavi. E ancor meglio, la manopola del volume e la presa per le cuffie sono sul pannello frontale per una connessione e un controllo del livello rapidi. Inoltre, con la scelta dei modelli nero o bianco, avete a disposizione il colore più adatto al vostro arredamento.