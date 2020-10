Pioneer DJM-S11, il mixer scratch style per il mondo Urban e Hip-Hop

Pioneer DJ ha presentato oggi DJM-S11, il DJ mixer professionale “scratch style” dedicato al mondo Urban e Hip-Hop.

Grazie al touch screen personalizzabile da 4.3″ del mixer, che contiene tutte le informazioni che servono, è possibile navigare tra le tracce, verificare posizioni di riproduzione e forme d’onda, e cambiare dinamicamente la struttura musicale muovendo le dita sulla schermata Touch FX.

Rispetto al suo predecessore, i suoi Performance Pad sono più grandi e il MAGVEL FADER PRO è stato rinforzato per offrire maggiore stabilità durante lo scratch. Ci sono, inoltre, molte nuove caratteristiche incluso lo Smooth Echo, un nuovo effetto che si può attivare automaticamente quando si muovono i fader o o si premono i pad assegnati come trigger. Anche la qualità del suono è migliorata, con un audio definito e potente che riflette ogni sfumatura della performance.

Con la nuova modalità pad Scratch Bank, si possono caricare istantaneamente sample di scratch da quattro banchi assegnati in Serato DJ Pro semplicemente premendo un pad. E’ possibile anche caricare da un punto iniziale specificato – pratico se si vuole usare questa funzione per suonare tracce intere durante una routine.

Inoltre, tramite il modo Combo Pad in Serato DJ Pro si possono usare sino a quattro diverse modalità dei pad simultaneamente (due modi per canale, quattro pad per modo) e combinare più funzioni.

Per la connessione, non serve usare un hub USB esterno con il DJM-S11. Basta collegare il DJ controller e gli altri dispositivi alle doppie porte USB-A per poter suonare. Sono collegabili sino a due CDJ per utilizzare la modalità HID e il mixer include due porte USB-B, così da poter collegare due laptop simultaneamente per cambi di DJ senza intoppi.

DJM-S11 è disponibile al prezzo di vendita suggerito di €1,999.