Pioneer lancia CDJ-3000, il multiplayer per DJ più avanzato di sempre

Pioneer ha annunciato il lancio del suo nuovo multiplayer per DJ top di gamma, il CDJ-3000, una delle novità più attese del settore del Djing.

Dal 1994, l’anno di debutto del CDJ-500, la gamma CDJ, si è evoluta in modo molto veloce, offrendo agli utenti un’interfaccia sempre più intuitiva e funzioni all’avanguardia per poter proporre musica e ottimizzare al meglio le proprie performance creative.

Grazie alla nuova MPU avanzata, il CDJ-3000, oltre ad aggiungere nuove opzioni creative, offre una maggiore stabilità e affidabilità per il setup. Come spiega la Pioneer nel comunicato “con la nuova MPU, non solo abbiamo rivoluzionato il modo in cui viene gestito il CDJ, ma ab-biamo anche reso il suo funzionamento più lineare e stabile di tutti i suoi predecessori. La potenza di elaborazione della MPU ci ha permesso di introdurre nuove entusiasmanti funzioni prima impossibili, permettendoci di aggiungere nuove caratteristiche con futuri aggiornamenti.”

Adesso, al centro dell’esperienza d’uso, c’è un enorme display da 9 pollici che rende il suo utilizzo ancora più veloce e intuitivo. Grazie a questo display, è stato possibile aggiungere informazioni extra, shortcut e pulsanti per le categorie e le funzioni usate più frequentemente, come Playlist e Search, così da accedervi direttamente in qualsiasi momento.

Tra le novità, il nuovo display di CDJ-3000 consente di far scorrere con un touch le playlist senza usare la jog fisica laterale, di visualizzare la waveform della traccia all’interno della playlist grazie colori differenti che indicano il volume di ogni banda di frequenza analizzata da rekordbox e trovare più facilmente le tracce nella propria libreria. La nuova funzione Touch Preview, inoltre, offre agli utenti la possibilità di pre-ascoltare qualsiasi parte di una traccia semplicemente toccando la sua forma d’onda nel punto desiderato.

CDJ-3000 è disponibile al prezzo consigliato di 2.399€.