Piquadro: una linea ad alta performance dedicata al “Corno alle Scale”

La ricerca continua per lo sviluppo di materiali e soluzioni ad alta performance è da sempre la missione di Piquadro. Oggi questo sforzo si concretizza in una nuova linea di zaini e borsoni ispirati alla montagna di casa, il Corno alle Scale.

Equipaggiata con accessori funzionali a diverse discipline e realizzata in materiali ultra-performanti e con un’attenzione particolare all’ambiente, la linea Corno alle Scale si rivolge agli appassionati di sci alpinismo, sci alpino e snowboard ma anche agli amanti del trekking e del trail con un’ampia gamma di prodotti diversi i cui elevati standard tecnici sono attestati dagli atleti e dagli allenatori della Federazione Italiana Sport Invernali di cui Piquadro è sponsor da quasi dieci anni.

Il materiale principale di cui la nuova linea Piquadro Corno alle Scale è realizzata è la Cordura 305 DEN, un tessuto ad alta performance in termini di durata, leggerezza e resistenza all’abrasione, allo sfregamento e agli strappi. Il trattamento Water Resistance doppio strato ne garantisce inoltre l’impermeabilità.

Come tutti i tessuti Piquadro, anche questa Cordura è un materiale eco-friendly perché riciclata al 40% utilizzando bottiglie di PET. Si inserisce quindi a pieno titolo nella strategia green dell’azienda bolognese basata sulle guidelines del suo bilancio di sostenibilità che impone l’utilizzo di materiali riciclati e il controllo della filiera oltre che l’efficienza energetica, la riduzione di emissioni e dell’uso di risorse naturali, nonché azioni a favore del territorio.

Ed è proprio da un progetto più ampio a favore del territorio che nasce la linea Corno alle Scale. Dal settembre 2020 Piquadro è infatti in prima linea per supportare la comunità delle sue montagne attraverso il rilancio della stazione sciistica dell’Appennino bolognese sulle cui piste si allenava da ragazzino Alberto Tomba. Per la sua rinascita, Marco Palmieri, fondatore e presidente di Piquadro, ha deciso di impegnarsi in prima persona con l’intento di sviluppare un turismo consapevole e sostenibile che permetta di trovare un equilibrio tra la sostenibilità economica e quella ambientale.

La Corno alle Scale, una linea estremamente tecnica progettata e testata sulle nevi del Corno alle Scale, è la sintesi perfetta di sostenibilità e performance e rappresenta proprio questo desiderio di fruizione della natura senza deturparla.