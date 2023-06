Pirelli: 20 anni a fianco del WorldSBK

In occasione del Pirelli Emilia-Romagna round di Misano, quinto appuntamento della stagione 2023, Pirelli festeggia un traguardo importante: 20 anni di partnership come Fornitore Unico di Pneumatici per tutte le classi del Campionato Mondiale FIM Superbike. Questa collaborazione, iniziata nel 2004, rappresenta un record di durata senza precedenti nel panorama motorsport internazionale e ha introdotto il concetto di monogomma nel mondo delle competizioni di vertice.

Fin dall’inizio, Pirelli ha scelto di rispettare la filosofia di base di questo campionato, ovvero il forte legame con le moto e i prodotti stradali. Pertanto, la gamma di pneumatici forniti non è composta da prototipi, ma da prodotti di produzione normale, accessibili a tutti i motociclisti sul mercato. Questa scelta è stata trasformata dall’azienda di pneumatici della Bicocca in un punto di forza e in una strategia aziendale, come testimonia il celebre motto “We sell what we race, we race what we sell”, che sottolinea come gli stessi pneumatici utilizzati dai piloti siano disponibili regolarmente per l’acquisto sul mercato. In altre parole, si tratta di una diretta trasmissione di tecnologia dalla pista alla strada.

Durante questi 20 anni, Pirelli ha sempre puntato sull’innovazione tecnologica. È stata la prima azienda a introdurre il colore per distinguere le mescole, attraverso l’applicazione di etichette colorate sulla spalla dei pneumatici. Nel 2013, ancora una volta in prima linea, Pirelli ha abbandonato i pneumatici da 16,5 pollici a favore dei nuovi pneumatici da 17″, che rappresentano ormai la misura più diffusa tra i motociclisti su strada. Cinque anni dopo, nel 2018, si è verificato il passaggio alle misure maggiorate, con un pneumatico anteriore di 125/70 e uno posteriore di 200/65. Più di recente, Pirelli ha introdotto nuove soluzioni in mescola molto morbida, come la SCX e la SCQ per il posteriore, capaci di offrire prestazioni ancora più elevate, e, infine, una nuova soluzione morbida SC0 per l’anteriore. Tutte queste innovazioni hanno ridefinito gli standard non solo nel mondo delle corse, ma anche sul mercato di riferimento.

I pneumatici DIABLO Superbike e DIABLO Supercorsa, sviluppati da Pirelli per le classi del Campionato per derivate dalla serie, possono vantare un palmarès unico dopo 20 anni di gare. Nel Campionato Mondiale, questi pneumatici sono stati utilizzati con successo da ben 1438 piloti, hanno disputato 1105 gare, per un totale di 18.891 giri e 2,9 milioni di chilometri percorsi in gara, che corrispondono a quasi 8 volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. Questi pneumatici sono stati sviluppati in collaborazione con alcuni dei più grandi campioni del motociclismo, che hanno lasciato il segno nella storia del WorldSBK.

Tra questi campioni, figurano undici piloti che hanno conquistato almeno un titolo iridato nella classe regina con Pirelli: James Toseland, Troy Corser, Troy Bayliss, Ben Spies, Max Biaggi, Carlos Checa, Tom Sykes, Sylvain Guintoli, Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e il campione del mondo in carica, Álvaro Bautista. Questi piloti hanno contribuito attivamente allo sviluppo e al perfezionamento dei pneumatici Pirelli, portando innovazione e prestazioni al massimo livello del Campionato Mondiale FIM Superbike.