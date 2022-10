Pirelli: Cinturato Winter 2 premiato come miglior pneumatico invernale

Il nuovo Pirelli Cinturato Winter 2 è stato giudicato il miglior pneumatico invernale dalle testate giornalistiche Auto Bild e Tyre Seeker e classificato come “raccomandato” anche dalla specializzata Tyre Reviews.

Per il Winter Supertest di Auto Bild 2022, il magazine ha selezionato 56 pneumatici nella misura 215/55 R17 e ha messo alla prova i migliori 20 in condizioni di neve, bagnato e asciutto, in tutte le tipiche manovre di sicurezza come handling, frenata e aquaplano, testando anche parametri di efficienza come durata e resistenza al rotolamento. Il Cinturato Winter 2 ha conquistato la prima posizione a pari merito con un altro produttore ed è stato dichiarato “esemplare” grazie alle sue alte prestazioni. “Il Pirelli Cinturato Winter 2 si è dimostrato convincente a tutto tondo, con un ottimo chilometraggio e una buona efficienza, una gestione precisa su strade bagnate e buone qualità di aquaplaning”.

Il sito specializzato Tyre Seeker ha valutato su un percorso innevato cinque pneumatici invernali nella misura 215/55 R17, con una BMW Serie 3. A conclusione dei test di handling, snow braking, snow lateral grip e snow traction, il Cinturato Winter 2 è stato eletto vincitore grazie all’equilibrio fra le prestazioni, alla facilità di guida e alle sensazioni trasmesse al guidatore.

Infine, Tyre Reviews ha montato su una Volkswagen Golf nove diversi pneumatici invernali nella misura 225/45 R17 e li ha testati su un tracciato innevato su una serie di parametri oggettivi e soggettivi. Il Cinturato Winter 2 si conferma un prodotto efficace e sicuro e ottiene la raccomandazione della testata, che lo definisce anche “il più divertente da guidare in tutte le condizioni” e ottimo per quanto riguarda lo snow handling, il wet handling e il dry handling.

Insieme alla gamma Scorpion, i prodotti Cinturato fanno parte delle famiglie disponibili in tutte le stagionalità (summer, winter e all season) che Pirelli ha recentemente rinnovato per integrare le ultime tecnologie sviluppate attraverso l’approccio “Eco-Safety Design”, mirato a coniugare nello stesso prodotto esigenze di sostenibilità e sicurezza. Il Cinturato Winter 2 e lo Scorpion Winter 2, soluzione invernale specifica per i SUV, sono il risultato di questo sviluppo e condividono alcune caratteristiche che li rendono particolarmente efficaci in condizioni di basse temperature. L’innovazione principale comune a entrambi è la lamellatura con struttura 3D progettata da Pirelli: le lamelle, con il progressivo consumo del battistrada, cambiano forma e da lineari diventano sinusoidali, garantendo aderenza su terreni asciutti, bagnati e innevati lungo tutta la vita del pneumatico. Entrambi i pneumatici hanno ottenuto il Performance Mark dall’ente certificatore TÜV SÜD, che attesta prestazioni tra le migliori del mercato in condizioni invernali.