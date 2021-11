Pirelli DIABLO ROSSO IV Corsa: pneumatico hypersport che scatena emozioni

DIABLO rappresenta l’eccellenza di Pirelli nel mondo dei pneumatici dalle alte prestazioni pensati per i veicoli su due ruote. La famiglia di prodotti DIABLO, dopo la sua introduzione sul mercato nel 2002, si è rapidamente evoluta sino ad includere nel suo ampio portfolio prodotti dedicati a molteplici segmenti di mercato, dal racing professionale al comparto stradale supersportivo. Il marchio DIABLO porta con sé più di due decenni di esperienza, tecnologia e vittorie nelle gare nazionali ed internazionali più prestigiose del motociclismo.

Pirelli annuncia l’arrivo del nuovo pneumatico DIABLO ROSSO IV Corsa, il prodotto hypersport ad alte prestazioni che sposta ancora più in alto l’asticella della sportività della famiglia DIABLO ROSSO. Il nuovo DIABLO ROSSO IV Corsa rappresenta la versione più spinta del pneumatico supersportivo DIABLO ROSSO IV, e nasce per soddisfare i motociclisti più esigenti, che desiderano un pneumatico capace di prestazioni più sportive, per poter esprimere al meglio le potenzialità della propria moto supersportiva, naked o hypernaked.

DIABLO ROSSO IV Corsa è uno pneumatico pensato per motociclisti che amano una guida dinamica su strade tortuose e sui passi di montagna e che desiderano un pneumatico in grado di esprimere al meglio le performance sportive della propria moto.

Il nuovo pneumatico sportivo di Pirelli offre un grip di prim’ordine ai massimi angoli di piega, grazie ad un disegno battistrada più slick che garantisce una più grande area d’impronta a terra e l’impiego di innovative mescole che aumentano il livello di grip meccanico; ottimo anche

Le innovative tecnologie applicate alla carcassa rendono DIABLO ROSSO IV Corsa in grado di aderire in modo ottimale anche alle micro-asperità dell’asfalto per garantire un feedback preciso ed una sensazione di controllo. DIABLO ROSSO IV Corsa promette grande costanza di rendimento su più sessioni di guida, resa possibile dalle caratteristiche del disegno battistrada a forma di fulmine spezzato, che offrono un’alta resistenza allo stress, e dalla nuova disposizione delle mescole che assicura un bilanciamento termico ottimale.

La gamma DIABLO ROSSO IV Corsa si compone delle seguenti misure, disponibili a partire da gennaio 2022.

Anteriore

110/70 ZR 17 M/C 54W TL 07/2022

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL 01/2022

Posteriore

150/60 ZR 17 M/C 66W TL 07/2022

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 01/2022

180/60 ZR 17 M/C (75W) TL 04/2022

190/50 ZR 17 M/C (73W) TL 06/2022

190/55 ZR 17 M/C (75W) TL 01/2022

200/55 ZR 17 M/C (78W) TL 05/2022

200/60 ZR 17 M/C (80W) TL 05/2022