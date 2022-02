PIRELLI: ecco il nuovo DIABLO ROSSO IV Corsa

Pirelli presenta il nuovo pneumatico DIABLO ROSSO IV Corsa, il prodotto hypersport ad alte prestazioni che sposta ancora più in alto l’asticella della sportività della famiglia DIABLO ROSSO. Il nuovo pneumatico rappresenta la versione più spinta del pneumatico supersportivo stradale DIABLO ROSSO IV, e nasce per soddisfare i motociclisti che desiderano un pneumatico capace di prestazioni più sportive, per poter esprimere al meglio le potenzialità della propria moto.

DIABLO ROSSO IV Corsa nasce nell’anno in cui Pirelli celebra il suo 150° anniversario e diviene parte integrante dei festeggiamenti. Nel corso del 2022 un’edizione limitata DIABLO ROSSO IV Corsa rende omaggio a questo importante traguardo e ospita sul fianco il logo celebrativo dei 150 anni di Pirelli, che accompagnerà l’azienda nei festeggiamenti per tutto l’anno.

DIABLO ROSSO IV Corsa è la scelta ideale per:

Motociclisti che amano una guida dinamica su strade tortuose e sui passi di montagna, che desiderano un pneumatico in grado di esprimere al meglio le performance sportive della propria moto, soprattutto in condizioni di asciutto;

su strade tortuose e sui passi di montagna, che desiderano un pneumatico in grado di esprimere al meglio le performance sportive della propria moto, soprattutto in condizioni di asciutto; Motociclisti appassionati di tuning, che cercano upgrade prestazionali, che curano l’assetto della moto e strizzano l’occhio, in modo discreto, all’estetica. Questi centauri ricercano il set up ottimale della propria motocicletta a seconda del tipo di impiego, anche attraverso l’upgrade ad equipaggiamenti ad alte prestazioni e riconoscono nel segno distintivo del fulmine, qui spezzato, l’iconico disegno che rappresenta la sportività della famiglia DIABLO ROSSO.

Il disegno battistrada di DIABLO ROSSO IV Corsa è caratterizzato da una calcolata ripetitività di intagli centrali e da un’area laterale più slick, per un rapporto vuoti pieni più basso del 25% rispetto a DIABLO ROSSO IV.

Situati nella parte centrale del battistrada l’insieme degli intagli longitudinali assicurano stabilità direzionale e favoriscono l’evacuazione dell’acqua. Il loro orientamento segue le onde di usura e favorisce un consumo omogeneo, mentre il loro posizionamento aumenta la stabilità strutturale del pneumatico per offrire costanza nelle prestazioni su più sessioni di guida.

Intagli lineari di diverse lunghezze sono situati nella sezione intermedia del battistrada, seguendo uno schema che garantisce il giusto rapporto tra flessibilità della mescola ed evacuazione dell’acqua. DIABLO ROSSO IV Corsa infine propone un’ampia area slick sulle spalle, in grado di garantire alti livelli di grip, precisione e stabilità ai massimi angoli di piega.

Per quanto riguarda i profili, Pirelli sfrutta tutto il know-how acquisito nel massimo campionato delle derivate di serie. I profili di DIABLO ROSSO IV Corsa sono quindi di derivazione racing e sono caratterizzati da uno sviluppo multi-raggio che migliora la maneggevolezza del pneumatico.

La fascia centrale presenta un profilo più acuto per facilitare una discesa in piega immediata e cambi di direzione rapidi. Nelle fasce laterali invece la curvatura è meno accentuata al fine di aumentare l’area di contatto e garantire la massima trazione in curva. I pneumatici anteriori e posteriori seguono un’impostazione del profilo affine, assicurando in questo modo un comportamento perfettamente bilanciato e neutrale del set.

Con DIABLO ROSSO IV Corsa Pirelli utilizza una struttura con cintura zero gradi in acciaio, derivata da quella sviluppata in ambito racing, che riesce ad adattarsi perfettamente ai diversi livelli di stress a cui viene sottoposta e a lavorare in modo ottimale con i più avanzati sistemi elettronici di controllo.

La tecnologia stiff cord technology consiste nell’impiego di corde più rigide e allo stesso tempo distribuite con una fittezza minore (-20%) rispetto ad un pneumatico supersportivo standard. Questo schema lascia più spazio alla mescola di gommatura che, grazie alle sue proprietà smorzanti, migliora il feeling e la precisione di guida, e trasmette al motociclista sicurezza e padronanza della propria motocicletta.