Pirelli: ecco la gamma di pneumatici Scorpion per il Gravity racing

A soli 2 anni dall’arrivo sul mercato delle sue gomme da mountain bike, le Scorpion MTB, Pirelli sta lavorando a pieno ritmo ad una nuova linea di pneumatici, specificamente dedicata al mondo Gravity racing.

Nel lungo percorso di ricerca e prototipazione, iniziato due anni fa e che porta oggi alla fase finale di sviluppo, gli ingegneri Pirelli hanno coinvolto una star assoluta del firmamento Downhill: il francese Fabien Barel.

Fabien non ha bisogno di presentazioni: il tre volte campione del mondo (oltre ad un bronzo e un argento) e sette volte campione nazionale DH ha lasciato le competizioni nel 2015 ed oggi collabora su diversi progetti, come tecnico e consulente nel mondo del Gravity, oltre a cimentarsi in prove di e-enduro.

La sua notevole esperienza nelle discipline Gravity, unita all’estrema sensibilità di guida e grande competenza tecnica su tutti gli aspetti e componenti della MTB, ne fanno il partner ideale per Pirelli, per lo sviluppo ed il miglioramento continuo dei propri prodotti.

Le nuove gomme Scorpion dedicate al mondo Gravity racing sono già una realtà a livello prototipale e già severamente testate da Barel. Oggi si trovano sulle mountainbike di alcuni atleti e squadre, che le porteranno in gara nel circuito EWS e WORLD CUP DH mettendo alla prova del cronometro, già nel 2021, il lavoro di R&D svolto dai tecnici Pirelli insieme a Fabien.

La disciplina Downhill è da sempre riconosciuta come il laboratorio più rigoroso ed impegnativo dal punto di vista di stress dei prodotti. É il perfetto e definitivo banco di prova dove portare gli pneumatici al limite in tutti i loro aspetti, dall’affidabilità al grip estremo. Non vanno trascurati parametri come l’assorbimento e la bassa resistenza al rotolamento, fattori sempre più determinanti nel mondo racing moderno, dove il livello di prestazione è così elevato e le differenze tra i rider minime, che anche i più piccoli miglioramenti di prestazione possono portare i più forti piloti al mondo da un piazzamento anonimo ad una vittoria.

Un modo di operare, nel costante sviluppo prodotto, che Pirelli conosce bene anche dagli altri sport e che è parte integrante del suo DNA: la ricerca e l’evoluzione continua. Dal MX al WRC a tutti i motorsport a due e quattro ruote in cui è presente il passaggio alla DH è per Pirelli un salto naturale.

“Il coinvolgimento di Pirelli nel mondo MTB Gravity racing è una grande opportunità per tutti – ha dichiarato il campione francese – Pirelli è un global leader nella produzione di pneumatici oltre ad avere un enorme palmares sportivo. E quando si parla di racing, disporre delle competenze dei migliori è un asset per tutti, perché porta al livello superiore sia le performance sia lo sport. Io credo molto nelle competenze tecniche di Pirelli e nella loro capacità di interpretare al meglio le necessità del mondo MTB. C’è già sul mercato una solida linea di gomme MTB Pirelli, il mio compito è di aiutare a completarla con dei modelli dedicati al racing, che portino ai successi che l’azienda ha già raggiunto in tanti altri sport. Pensiamo ad esempio alla Formula 1, al motocross o alla Superbike. Il chiaro e dichiarato obbiettivo di queste nuove gomme è di arrivare al gradino più alto del podio.”