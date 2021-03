Pirelli: ecco la nuova famiglia di copertoncini “P Zero”

Pirelli presenta l’arrivo sul mercato di una nuova famiglia di copertoncini da bici: si chiama P Zero™ e si declina in P ZERO Race, il prodotto progettato per la pura performance e in P ZERO Road, l’alternativa per chi ricerca un pneumatico all- round più orientato alla durata.

I nuovi pneumatici hanno il compito di subentrare a un vero best seller: P ZERO Velo, il capostipite della gamma, il primo clincher di Pirelli, lanciato a giugno del 2017. Una sostituzione che è una scelta voluta, a testimonianza dell’evoluzione del ruolo di Pirelli nel ciclismo: in soli quattro anni, infatti, il P ZERO Velo è diventato un benchmark, apprezzato e premiato da diversi test indipendenti, così come dalla scelta di tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Oggi, la gamma Pirelli di copertoncini per bici da strada si rinnova con il desiderio di offrire ancora più grip, ancora più scorrevolezza, ancora più comfort. Inoltre, si adegua ai nuovi standard di riferimento del settore.

P ZERO RACE: IL CLINCHER PER LA MASSIMA PERFORMANCE

Arrivato cronologicamente dopo il P ZERO Race TLR e il Race TLR SL per ragioni di richiesta di mercato – che vira oggi verso l’opzione tubeless – il nuovo P ZERO Race clincher è un copertoncino dedicato alla performance pura.

Da un punto di vista di disegno del battistrada la gomma è identica all’omonima versione Tubeless Ready, così come nell’uso della mescola utilizzata. P ZERO Race è realizzato con il nuovo SmartEVO Compound. Grazie anche all’esperienza sviluppata in oltre 110 anni nel motorsport, Pirelli ha messo a punto una miscela ternaria di polimeri funzionalizzati con caratteristiche di comportamento “intelligenti”, che sono la base delle eccezionali proprietà della SmartEVO. Ognuno dei tre polimeri fornisce prestazioni specifiche, garantendo un perfetto equilibrio di caratteristiche opposte, come grip e scorrevolezza.

Il risultato? Una migliore aderenza su asciutto e bagnato e bassissima resistenza al rotolamento, a tutto vantaggio della scorrevolezza e della guidabilità.

Questa mescola ad alte prestazioni, è stata già testata dai top team World Tour di cui Pirelli è partner: AG2R Citroën, TREK-Segafredo, Team BikeExchange.

Completamente nuova, invece, è la costruzione della carcassa, in Nylon da 120 TPI, progettata per l’uso con camera d’aria ed adeguata ai nuovi standard di cerchio 19c (misura canale interna) ETRTO. Per via della costruzione e l’adattamento agli standard più attuali, ogni misura di P ZERO Race presenta un battistrada più largo rispetto al corrispondente P ZERO Velo: un’impronta a terra più ampia e più allungata, a tutto vantaggio di scorrevolezza, protezione a foratura e controllo in curva.

La carcassa è inoltre caratterizzata da una più ampia cintura di protezione. Si chiama TechBelt Road, è uno strato aggiuntivo di tessuto in Aramide, sottostante la mescola, che aumenta la protezione alle forature in diverse condizioni di utilizzo.

Disponibile nelle misure da 24, 26, 28 e 30 mm, in versione nera o con fianchi in para (Classic), P ZERO Race sarà presto disponibile anche in versione Color Edition: giallo, rosso o bianco. Questo copertoncino da performance, gare e prove di lunga distanza, grazie all’eccezionale grip chimico, sarà a suo agio su diversi fondi stradali, che siano asciutti o bagnati, da primavera ad autunno inoltrato.

Il nuovo clincher è già disponibile nei migliori negozi di ciclismo ed online al prezzo di € 59,90

P ZERO ROAD: PERFORMANCE ALL-ROUND

Completa la nuova gamma il clincher P ZERO Road, con performance più orientate verso la durata, senza compromettere caratteristiche quali la scorrevolezza ed il comfort. Specificamente sviluppato come pneumatico polivalente, questa gomma all-round è costruita anch’essa in conformità ai cerchi più moderni.

P ZERO Road si differenza dal Race nel disegno del battistrada, con intagli più ravvicinati e più lunghi, e nella mescola EVO Compound, che lo rendono uno pneumatico più versatile. Il nuovo clincher offre bassa resistenza al rotolamento, un grip eccellente, tanto confort e lunga durata.

P ZERO Road è disponibile in un’unica variante colore nera, nelle misure da 24, 26, 28 mm, al prezzo di € 39,90

La nuova costruzione della carcassa delle gomme della famiglia P ZERO, rende importante l’utilizzo di pressioni consigliate e di cerchi adeguati. Per questa ragione, in tutta la sua letteratura, online e sui packaging dei nuovi P ZERO Race e P ZERO Road, Pirelli fornisce indicazioni dettagliate e precise relative sia alle dimensioni effettive in relazione al cerchio sia alle pressioni di gonfiaggio, consigliate in base al canale del cerchio utilizzato e al peso del ciclista.