Pirelli: i DIABLO™ Superbike nel CIV 2020

La stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità, al debutto 4-5 luglio, vedrà protagonista Pirelli in qualità di Fornitore Unico Ufficiale di pneumatici delle classi Superbike e Supersport 600.

Il CIV è il massimo Campionato motociclistico sul territorio nazionale e vanta una collaborazione decennale con il brand milanese. Infatti, la stagione 2020 rappresenta il decimo anno consecutivo in cui Pirelli ricopre il ruolo di Fornitore Unico Ufficiale di pneumatici della classe Supersport 600, ed il primo anno in assoluto in regime di monomarca della classe Superbike.

A partire da quest’anno i piloti del Campionato Italiano Velocità, sia quelli della classe 600 che quelli della classe regina, utilizzeranno esclusivamente pneumatici slick DIABLO™ Superbike nelle nuove misure maggiorate (nelle misure 125/70 R 17 anteriore e 200/65 R 17 posteriore per la classe regina e 120/70 R 17 anteriore e 190/60 R 17 posteriore per la classe 600), come già avviene nel Campionato Mondiale FIM Superbike di cui Pirelli è Fornitore Unico di Pneumatici dal 2004.

Un’altra importante novità della stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità è rappresentata da una innovativa scaletta premi che Pirelli ha scelto di offrire sia ai piloti della classe Superbike che a quelli della classe Supersport 600. Il nuovo schema premi è valido per ognuno dei quattro round, tenendo in considerazione la somma delle due gare, e prevede l’assegnazione di premi in pneumatici dal primo fino all’ottavo classificato, con l’obiettivo di premiare un più alto numero di piloti al di fuori delle posizioni da podio.

Il ruolo di Fornitore Unico di pneumatici per le classi Superbike e Supersport 600 del Campionato Italiano Velocità è parte integrante dell’impegno di Pirelli nel mondo delle competizioni internazionali e nazionali a quattro e due ruote. Pirelli è infatti Fornitore Esclusivo Ufficiale di Pneumatici per il Campionato Mondiale FIM Superbike da oltre diciassette anni, ed è da tempo impegnata nel Campionato Mondiale FIM Motocross oltre che nel mondo delle quattro ruote con il FIA Formula One World Championship®, il Campionato Mondiale Rally e le GT Series.