Pirelli: P Zero R e P Zero Trofeo RS per la nuova Porsche Taycan

Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS sono stati scelti da Porsche per il restyling della Taycan e saranno gli unici pneumatici disponibili sulla Taycan Turbo GT, la variante più sportiva della gamma. Il primo pensato per la guida quotidiana delle supercar, il secondo un semi-slick omologato per la guida su strada.

Studiati per favorire le qualità dinamiche e il piacere di guida della Porsche Taycan, i P Zero R omologati per questo modello sono pneumatici dedicati agli spostamenti quotidiani, pur essendo adatti anche nella guida più sportiva. Un obiettivo raggiunto anche allo sviluppo del pacchetto di tecnologie Elect, che contribuisce a far risaltare gli aspetti della vettura perfezionati rispetto al modello precedente, come il comfort e l’autonomia. La carcassa bi-tela rende la struttura del pneumatico molto resistente e capace di sostenere il peso esercitato soprattutto al posteriore dal carico aerodinamico e dalla presenza delle batterie. In questo modo, la vettura risulta stabile anche ad alte velocità. Per gestire le brusche accelerazioni tipiche dei motori elettrici è funzionale, oltre alla struttura rinforzata, anche il battistrada multi-mescola, realizzato grazie alla tecnologia Resin Blend brevettata da Pirelli. I materiali all’interno della mescola lavorano in sinergia per offrire aderenza in un range di temperature e superfici stradali molto esteso, permettendo di viaggiare sempre con altissime prestazioni, anche sul bagnato. Il disegno battistrada è studiato in modo da contenere il più possibile la rumorosità, mentre l’efficienza richiesta da Porsche è stata ottenuta grazie alla combinazione di mescole e disegno, che riduce la resistenza al rotolamento.

Sicuro per la guida su strada ma orientato alla pista, il P Zero Trofeo RS è la variante più sportiva fornita da Pirelli per la nuova Taycan. Si tratta infatti del pneumatico più performante della gamma stradale di Pirelli, un semi-slick realizzato con mescole studiate ad hoc e derivate da prodotti rally. Lo sviluppo specifico sul P Zero Trofeo RS per la nuova Porsche Taycan permette alla vettura di ottenere il massimo nella guida in circuito, e quindi alte prestazioni su asciutto, aderenza in curva e una costanza di rendimento che consente prestazioni ripetibili nel tempo. Questo grazie al lavoro di co-sviluppo tra Pirelli e Porsche, che ha visto la collaborazione del development driver Lars Kern e ha permesso di ottenere un eccellente comportamento di guida e prestazioni particolarmente adatte agli obiettivi della Taycan Turbo GT al Nürburgring, dove l’elettrica sportiva ha viaggiato oltre i 300 km/h. Gli ingegneri hanno adottato una serie di soluzioni costruttive che ottimizzano l’impronta a terra del pneumatico anche ad alte velocità: la mescola dedicata conferisce grip e stabilità, la spalla esterna del battistrada ha un basso numero di intagli per dare sostegno in condizioni di forte accelerazione laterale, e il disegno è progettato per garantire un riscaldamento rapido e uniforme lungo tutta l’impronta. Tanto che, anche per le sessioni in pista più impegnative, questo pneumatico non necessita di termocoperte. A rendere più veloce ed efficiente il processo di sviluppo, il Virtual Geometry Development di Pirelli, un sistema che mette a confronto in ambiente digitale un numero elevatissimo di possibili profili e modelli di impronta, per definire nel dettaglio le caratteristiche e il comportamento del pneumatico.

Sia il P Zero R, sia il P Zero Trofeo RS sviluppati per questo modello sono disponibili nelle misure 265/35ZR21 e 305/30ZR21.