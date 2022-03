Pirelli P ZERO Race 4S: arriva il “copertoncino” quattro stagioni

Arriva sul mercato la versione quattro-stagioni dei clincher P ZERO. Pirelli lancia P ZERO Race 4S, “copertoncino” con prestazioni a tutto tondo, dedicato alle bici da strada.

P ZERO Race 4S ha già al suo attivo un primato significativo: è il primo prodotto 100% Made in Italy di Pirelli da quando l’azienda è tornata nel segmento cycling nel 2017. Viene realizzato infatti nel rinnovato stabilimento di Bollate, a 10km dal quartier generale di Milano Bicocca.

P ZERO Race 4S raccoglie un’eredità prestigiosa, quella del suo predecessore P ZERO Velo 4S, apprezzato e premiato per le sue ottime caratteristiche all round, particolarmente esaltate in condizioni di clima freddo e con performance di una gomma da competizione.

I tecnici di Pirelli, dunque, sono partiti da un prodotto già ottimamente percepito, per migliorarlo ulteriormente, lavorando per incrementare durata, scorrevolezza e affidabilità. Il nuovo P ZERO Race 4S conferma le sue performance d’inverno ma le incrementa in termini di durata, e ancora di più d’estate, rispetto al suo predecessore.

UN QUATTRO STAGIONI CON FEELING RACING

Come già i P ZERO Race e Race SL, ossia le altre gomme della famiglia P ZERO Race, il copertoncino Race 4S utilizza la nuova mescola proprietaria SmartEVO, che si distingue per una miscela ternaria di polimeri dal comportamento “intelligente”, studiati per fornire alti livelli di prestazione in termini di aderenza, condizioni di utilizzo, resistenza al rotolamento e reattività della gomma anche con climi più rigidi.

Attingendo a oltre un secolo di esperienza di Pirelli nella realizzazione di pneumatici high-performance, il team di ingegneri della casa milanese ha esaltato le peculiari qualità del compound orientandole verso lo specifico uso quattro-stagioni, grazie a un meticoloso lavoro di progetto del disegno del battistrada.

Angoli, profondità, numero e distanza dei tipici intagli a “flash” di Pirelli sono stati ottimizzati per migliorare l’improntabilità, e quindi il grip, su superfici sdrucciolevoli e irregolari.

Anche il nuovo Race 4S, così come tutte le altre gomme della famiglia P ZERO Race, presenta una carcassa adeguata ai nuovi standard di cerchio più larghi. Di conseguenza, per via della costruzione e l’adattamento dimensionale che ne consegue, ogni misura presenta un battistrada più largo rispetto al corrispondente P ZERO Velo 4S: un’impronta a terra più ampia e corta, a tutto vantaggio di scorrevolezza, protezione a foratura e controllo in curva.

Il nuovo P ZERO Race 4S è la scelta perfetta per chi vuole una gomma quattro-stagioni prestazionale, che offra un feeling “racing” tutto l’anno, che sia gara o allenamento. Proprio per questa ragione è la scelta dei team World Tour di cui Pirelli è partner. UAE Team Emirates, TREK-Segafredo e AG2R Citroën hanno messo alla prova i nuovi copertoncini durante i recenti training camp invernali, completando quel lavoro di rifinitura delle specifiche di prodotto in ambito racing, che è proprio del metodo di lavoro Pirelli.

Come avverrà per ogni prodotto Pirelli Cycling, che uscirà dallo stabilimento di Bollate, ogni P ZERO Race 4S viene sottoposto a un rigoroso controllo qualità ed è dotato di barcode, che referenzia il lotto ed il periodo di produzione, oltre a fornire dati utili per il tracciamento di ogni singolo pezzo prodotto.

P ZERO Race 4S è già disponibile sul mercato, in versione per camera d’aria, nelle misure 26-622 e 28-622, al prezzo consigliato di € 69,90

Vedrà misure più larghe e una versione TLR arrivare successivamente.