Pirelli: pneumatici sensorizzati per Audi RS 4 Avant edition 25 years

Pirelli è il partner esclusivo di Audi Sport per l’equipaggiamento della Audi RS 4 Avant edition 25 years. Questa versione speciale, realizzata in occasione dell’anniversario della famosa station wagon sportiva, offre due opzioni di pneumatici: i Pirelli P Zero Corsa come primo equipaggiamento e un set specifico per uso in pista, i Pirelli P Zero Trofeo RS, dotati di tecnologia Cyber e associati al sistema Track Adrenaline, entrambi nella dimensione 275/30R20.

Il P Zero Corsa è un pneumatico ad alte prestazioni, ideale per la guida sportiva. Sfrutta le tecnologie avanzate sviluppate da Pirelli per i prodotti da competizione e rappresenta la scelta perfetta per guidare l’Audi RS 4 Avant edition 25 years su strada, offrendo alti livelli di trazione, comfort e sicurezza anche su superfici bagnate.

I P Zero Trofeo RS su misura per Audi RS 4 Avant edition 25 years sono equipaggiati con i sensori Pirelli Cyber che rilevano le condizioni dei pneumatici e le trasmettono al guidatore, attraverso un’app scaricabile su smartphone. Questi elementi, che insieme a un modulo GPS ad alte prestazioni compongono il sistema Track Adrenaline, fungono da “assistente virtuale” nelle sessioni in pista: con il manometro digitale è possibile impostare il set up desiderato prima di partire; durante la guida, le informazioni registrate dai sensori, quelle telemetriche rilevate dalla centralina e quelle provenienti dal modulo GPS sono utili per misurare i tempi e definire le traiettorie; a fine sessione si possono analizzare i dati registrati sull’app. Se si è affiancati da un passeggero, inoltre, è possibile attivare la funzione “live view”, che, come il team radio in una gara di Formula 1, dà messaggi immediati e concisi per suggerire al pilota, per esempio, di scaldare le gomme o fare un pit stop.

I pneumatici e il kit Track Adrenaline per Audi RS 4 Avant edition 25 years segnano una nuova tappa nella collaborazione tra Pirelli e Audi sulla gamma RS. Già la prima Audi RS 4 lanciata 25 anni fa montava pneumatici della famiglia P Zero, così come la RS 4 competition, sulla quale Pirelli è fornitore unico al primo equipaggiamento, o come altri modelli che hanno ottenuto risultati importanti proprio per merito di questo lavoro congiunto. Oggi la gamma Pirelli per Audi RS conta in tutto 36 omologazioni, tra pneumatici estivi, invernali e specifici per la pista.