Pirelli riporta in gamma lo Scorpion BK per la Lamborghini LM002 del 1986: uno pneumatico progettato originariamente per la Lamborghini LM002 del 1986. lo Scorpion BK, che all’epoca rappresentava una vera e propria innovazione, è stato riprodotto per la linea Pirelli Collezione, dedicata alle auto classiche, e presentato durante l’evento “FuoriConcorso” sul suggestivo scenario del Lago di Como, riservato agli appassionati e collezionisti di auto d’epoca.

La LM002 è stata la progenitrice di tutti i SUV sportivi e richiedeva un pneumatico speciale in grado di offrire prestazioni eccezionali sia su strada che su terreni impervi come la sabbia del deserto. Ecco perché Pirelli ha sviluppato gli Scorpion BK, caratterizzati da dimensioni imponenti e da particolari “orecchie” laterali, che consentivano al veicolo di “galleggiare” sulla sabbia. Questi pneumatici dovevano garantire una tenuta di strada eccellente, resistere alle temperature estreme tipiche delle zone desertiche, sopportare il peso considerevole del veicolo (circa 3.500 kg) e offrire prestazioni sportive su strada, grazie anche al potente motore V12. La robusta struttura dei pneumatici, dotata di rinforzi antitaglio in aramide, permetteva inoltre di assorbire gli urti e reagire rapidamente in caso di manovre improvvisi.

Lo Scorpion BK, sottoposto a severi test di resistenza, rappresentò uno dei primi esempi di trasferimento tecnologico dal motorsport alla strada. Il disegno del battistrada derivava dall’Intermedio Montecarlo, utilizzato sulle gomme slick per i rally dell’epoca, e numerose tecnologie impiegate nel BK provenivano dalle competizioni, in cui Pirelli aveva già conquistato diversi titoli mondiali. Non a caso, il pneumatico Scorpion equipaggiò diverse vetture, compresa la Lamborghini LM002, durante la Parigi Dakar del 1988.

La presentazione della riedizione dello Scorpion BK si è tenuta presso Villa Sucota, durante l’evento “FuoriConcorso”, ed è stata accompagnata da una Lamborghini LM002 appartenente a un collezionista privato, seguita attentamente dal Lamborghini Polo Storico.

Il Pirelli Scorpion BK rappresenta il progenitore della famiglia Scorpion, la linea di pneumatici Pirelli dedicata agli Sport Utility Vehicle. Nel 2022, la gamma Scorpion è stata completamente rinnovata per adattarsi alle auto moderne, comprese quelle elettrificate. Infatti, la famiglia Scorpion detiene il maggior numero di omologazioni Pirelli per vetture elettriche o ibride plug-in. Durante lo sviluppo dei nuovi Scorpion, Pirelli ha adottato l’approccio di progettazione “Eco-Safety”, che combina un basso impatto ambientale con le migliori prestazioni in termini di sicurezza alla guida, grazie all’innovazione dei materiali e all’utilizzo di strumenti di virtualizzazione avanzati durante il processo di sviluppo.