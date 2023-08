Pirelli Scorpion MS: pneumatico all season ad alte prestazioni dedicato ai SUV

Pirelli presenta Scorpion MS: il pneumatico all season ad alte prestazioni dedicato ai SUV di ultima generazione

Pirelli ha lanciato il nuovo Scorpion MS, un pneumatico all season ad alte prestazioni progettato appositamente per equipaggiare i nuovi modelli di SUV delle case automobilistiche nei segmenti premium e prestige. Questo pneumatico rappresenta l’erede di Scorpion Verde All Season e Scorpion Zero All Season e si basa sull’approccio Eco-Safety Design, che combina elevate prestazioni di sicurezza con una riduzione dell’impatto ambientale.

Una delle caratteristiche distintive del Pirelli Scorpion MS è la sua capacità di adattarsi a diverse condizioni atmosferiche e stradali durante tutto l’anno, senza la necessità di un cambio stagionale. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un intenso lavoro di ricerca e sviluppo da parte di Pirelli, che ha lavorato sia sulle mescole che sul disegno del battistrada. La nuova combinazione di polimeri e un particolare sistema di resine migliorano l’aderenza e la frenata su strade asciutte e bagnate, mentre la lamellatura del disegno ottimizza le performance su strade innevate.

Pirelli Scorpion MS è anche sinonimo di tecnologia avanzata. Le varianti specifiche per i diversi modelli di vetture adotteranno le principali specialties Pirelli richieste dai costruttori, tra cui la tecnologia Pirelli Elect, progettata appositamente per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. La mobilità elettrica sta diventando sempre più rilevante nel settore automobilistico, e il nuovo Scorpion MS dimostra l’impegno di Pirelli nel supportare questa transizione. Attualmente, oltre il 30% dell’intera famiglia Scorpion è marcato Elect, e la tecnologia Elect sarà presente nel 75% dei progetti di co-sviluppo in corso sullo Scorpion MS per il primo equipaggiamento.

Le tecnologie di sicurezza e comfort presenti nelle diverse varianti dello Scorpion MS includono Seal Inside, un sistema antiforatura, Run Flat, che consente la guida a pressione azzerata in caso di foratura, e PNCS (Pirelli Noise Cancelling System), che riduce la rumorosità di rotolamento nell’abitacolo. In futuro, su richiesta dei costruttori automobilistici, potrebbe essere integrata anche la tecnologia RunForward, che permette di proseguire la marcia dopo una foratura, un fattore sempre più rilevante nelle vetture elettriche, spesso prive di ruota di scorta a causa della presenza delle batterie.

Il Pirelli Scorpion MS è destinato a essere un punto di riferimento nel settore dei pneumatici all season ad alte prestazioni per SUV. Con la sua combinazione di elevate prestazioni, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale e tecnologie avanzate, questo pneumatico è pronto a soddisfare le esigenze dei guidatori di SUV di ultima generazione, garantendo una guida sicura e confortevole tutto l’anno. A partire dal 2024, il nuovo Scorpion MS sarà disponibile anche per il mercato del ricambio in area APAC, mentre le altre varianti della gamma Scorpion resteranno rivolte principalmente ai paesi europei.