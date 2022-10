Pirelli Scorpion Race: ecco i nuovi pneumatici per il gravity racing

A tre anni dal lancio della famiglia di pneumatici Scorpion dedicati al mondo MTB, Pirelli completa la gamma con due prodotti gravity progettati per le più impegnative gare di Enduro (EN) e Downhill (DH).

Scorpion Race DH ed EN nascono dalla collaborazione tra Pirelli e una star della specialità Downhill: il francese Fabien Barel, tre volte campione del mondo e sette volte campione nazionale DH. La sua esperienza, sensibilità di guida e competenza tecnica, unite al know-how Pirelli ha portato alla definizione di una gamma gravity racing completa per soddisfare le esigenze di qualsiasi team o atleta di alto livello.

La nuova linea, disponibile a partire dagli inizi del 2023, è l’apice di un processo di progettazione, prototipazione, test, feedback e validazioni sul campo durato quasi due anni. Il risultato è un’offerta capillare di prodotti in grado di esaltare le prestazioni dei moderni mezzi da DH e rispondere alle esigenze più sofisticate di atleti e squadre di DownHill ed Enduro, così come degli amatori più evoluti che non rinunciano al sapore delle competizioni.

Già testati dai collaudatori Pirelli e in gara dagli atleti sponsorizzati da Pirelli nei circuiti EWS (Enduro World Series) e UCI WORLD CUP DH sin dal 2021, i nuovi pneumatici Scorpion Race DH e EN sono caratterizzati da quattro nuovi disegni battistrada, due nuovi diversi tipi di carcassa e una nuova mescola specificamente ingegnerizzata per l’uso racing.

AL CENTRO C’E’ LA MESCOLA SMARTEVO DH

SmartEVO DH è stata sviluppata grazie all’esperienza del reparto mescole Motorsport di Pirelli tenendo conto delle specifiche applicazioni del gravity racing. A differenza della SmartGRIP, che nasce per un uso allround con proprietà più bilanciate, questa nuova mescola è pensata per offrire prestazioni elevate in gara. Progettata per dare sensazioni di pieno controllo della bici anche in condizioni limite, fornisce un’elevata aderenza chimica e un supporto meccanico adeguato alle alte velocità. Sia i parametri statici sia quelli dinamici sono stati regolati per aumentare la sicurezza e la sensazione di controllo in frenata e in piega, considerando la prevedibilità e la gestione del limite come parametri chiave di sviluppo: la percezione ed il superamento del limite di grip e l’abilità di controllare il drifting sono tanto importanti quanto l’aderenza assoluta, e sempre più fondamentali dello stile di guida dei piloti della Downhill moderna.

SmartEVO DH nasce dalla combinazione di due strati di mescole: un singolo compound super morbido ad alte prestazioni (42 Shore A*) per tutto il battistrada esterno, deputato a dare grip chimico in un ampio spettro di temperature e ad assorbire le vibrazioni ad alte frequenze, e una mescola di sostegno sotto il battistrada, a cui è demandato il compito di fornire supporto meccanico ai tasselli e assorbimento degli urti più significativi.

Come è ormai tipico di tutte le gomme Scorpion MTB di Pirelli, le nuove Race tengono conto della tipologia di terreno. M, T, S e MUD sono i quattro specifici disegni del battistrada, sviluppati per affrontare qualsiasi tipo di condizione che si può trovare in gara, sia essa Downhill o Enduro.

Il battistrada M (Mixed Terrain) è il più versatile della gamma. Il suo disegno è perfetto sui terreni misti, dai bikepark ai trail con fondo più duro alle sezioni più cedevoli tipo sottobosco. Orientato alla performance a tutto tondo, presenta tasselli distribuiti in modo omogeneo, con dimensioni e altezze studiate per generare un ottimo feeling di guida in un ampio range di condizioni.

Il battistrada T (Traction) offre un grip meccanico più alto in tutte le situazioni dove il tassello deve penetrare nel terreno e presenta un fronte di superfici alto e rinforzato sia per la frenata sia per la piega in curva. I tasselli sono più spaziati e aggressivi, e presentano una fascia centrale disegnata per poter essere tagliata. Quando, infatti, le condizioni del terreno sono intermedie o è necessario evacuare più velocemente il fango, è possibile tagliare il tassello centrale e rendere così la gomma più direzionale e ottimizzarne il comportamento per terreni più morbidi.

Il disegno del battistrada S (Soft Terrain) è pensato, invece, per i terreni morbidi e cedevoli: fondi sabbiosi e argillosi, terra smossa e sottobosco, ma comunque in grado di affrontare sezioni di pista più compatte come radici e rocce. É caratterizzato da tasselli più alti e spaziati tra di loro.

Il battistrada senza compromessi MUD, specifico per gli Scorpion Race DH, è caratterizzato, in particolare, da tasselli alti e ampiamente spaziati, anch’essi pensati per essere tagliati al bisogno ed in base alla tipologia di fango e tracciato. Elaborato per lo specifico uso downhill, Scorpion Race DH MUD è disponibile solamente nella misura 2.4, la più adatta a generare grip e controllo in condizioni di fango estremo.

“Il completamento della linea Scorpion rafforza la nostra proposta nel segmento mountain bike, che sta registrando una crescita importante” ha dichiarato Matteo Barbieri, responsabile di Pirelli Cycling. “Ora la nostra gamma di pneumatici copre tutte le principali tipologie d’impiego, dalla strada all’offroad, con soluzioni per professionisti e amatori che hanno al centro alta tecnologia, prestazioni e sicurezza. Siamo, inoltre, orgogliosi che importanti team e grandi campioni di questo sport, come Fabien Barel, abbiano collaborato con i nostri tecnici e collaudatori alla realizzazione di questi pneumatici.” ha concluso Barbieri.