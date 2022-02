Pirelli Scorpion: si rinnova la gamma per i SUV che guarda al futuro

Era il 1986 quando Pirelli realizzò il primo pneumatico Scorpion in grado di favorire le prestazioni su diversi fondi stradali, dall’asfalto alla sabbia. Un pneumatico destinato all’innovativo fuoristrada Lamborghini LM002 richiesto dal governo dell’Arabia Saudita e che quindi doveva supportare particolari doti di potenza, accelerazione, velocità massima e tenuta di strada di questa insolita 4×4, sia su asfalto sia su sabbia o fondi sterrati.

Adesso Pirelli ha svelato la nuova gamma Scorpion dedicata ai SUV, con declinazioni specifiche per le diverse stagionalità: l’estivo Scorpion, lo Scorpion All Season SF2 e il nuovo invernale Scorpion Winter 2.

Per lo sviluppo della nuova gamma Scorpion, Pirelli ha applicato il proprio approccio di progettazione “Eco-Safety”, che punta a coniugare un basso impatto ambientale (bassa resistenza al rotolamento, ridotto rumore di rotolamento ed elevato chilometraggio) alle migliori prestazioni legate alla sicurezza di guida (brevi spazi di frenata, grip, stabilità del veicolo e basso rischio di aquaplaning) grazie all’innovazione nei materiali e all’impiego dei moderni strumenti di virtualizzazione durante il processo di sviluppo.

Seguendo l’approccio Eco-Safety applicato alla dinamica e al peso dei SUV, per favorire la controllabilità in manovre di emergenza (come l’evitamento di un ostacolo o una frenata improvvisa) si è adottata una particolare struttura rinforzata del pneumatico in grado di sostenere gli elevati trasferimenti di carico sugli pneumatici, per agevolarne una corretta distribuzione di pressione nell’impronta e consentire una risposta dinamica del veicolo equilibrata e controllabile.

NUOVO SCORPION

Il nuovo pneumatico estivo Pirelli Scorpion presenta un nuovo disegno battistrada asimmetrico che, grazie alla maggiore rigidezza e alla conformazione degli incavi longitudinali e laterali, consente una miglior frenata sia su asciutto sia su bagnato rispetto al prodotto precedente, favorendo una maggior sicurezza di guida. grazie alla rigidità del battistrada, a un innovativo design dei tasselli e alla mescola si è migliorata la frenata su asciutto (7%) e bagnato (7%) rispetto al precedente Scorpion Verde. I valori dell’etichetta europea della frenata su bagnato di questa gomma sono infatti tutti nelle classi A o B.

La mescola del nuovo Scorpion ha una forma di “intelligenza meccanica”, grazie a una migliore distribuzione delle particelle di silice e dell’interazione fra queste, che le permette di variare il proprio comportamento in funzione delle condizioni di guida e della temperatura, assicurando al guidatore una finestra di funzionamento ideale molto ampia. Questo nuovo pneumatico estivo è disponibile ora in Europa con 26 misure di lancio, dai 18 ai 21 pollici, con già oltre 48 omologazioni raggiunte, delle quali oltre il 75% per veicoli elettrici.

SCORPION ALL SEASON SF2

Il nuovo Scorpion All Season SF2 è rivolto a chi vuole essere sempre in regola con le normative invernali e non preoccuparsi del cambio gomme stagionale, ed è disponibile in questa prima fase in 33 misure fra i 17 e i 21 pollici. Il disegno direzionale del battistrada dello Scorpion All Season SF2 è caratterizzato da una forte presenza di incavi a V che trattengono la neve favorendo quindi il controllo del veicolo su fondi innevati, mentre contribuiscono in situazioni di pioggia a far defluire l’acqua dall’impronta mantenendo sempre il contatto con il suolo, aiutando a prevenire improvvisi e pericolosi fenomeni di aquaplaning. Durante la marcia in condizioni invernali e di bassa temperatura, le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una miglior frenata su neve, mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudono, aumentando la rigidità dei tasselli, per generare una maggior aderenza sul manto stradale. Questo comportamento adattivo è dovuto alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che, grazie alla capacità di chiudersi e compattarsi di fatto fuori dal contesto innevato, trasformano un battistrada invernale in uno estivo, permettendo un controllo migliore del veicolo in tutte le condizioni di asciutto e bagnato.

SCORPION WINTER 2

Dalla neve al bagnato, dai fondi viscidi a quelli asciutti a basse temperature, Scorpion Winter 2 mette al centro la sicurezza degli automobilisti in tutte le condizioni tipiche della stagione fredda: Anche in questo caso, l’innovazione apportata dal nuovo invernale Cinturato viene traslata nel mondo dei SUV, con un battistrada dotato di lamelle a geometria variabile “allungabili”. Grazie alla struttura 3D, le lamelle cambiano forma in base allo stato di consumo del battistrada, passando da una forma lineare fino ad assumere una forma sinusoidale. A questo si aggiunge un tassello rinforzato con una dimensione incrementata rispetto al Cinturato, per adattarsi meglio alle esigenze dei moderni SUV – dando – con la mescola, un maggior grip per generare ottime performance di frenata e guida su neve e bagnato.

L’innovativa mescola dello Scorpion Winter 2 è stata infatti sviluppata attraverso l’impiego di un sistema innovativo di polimeri liquidi in grado d’incrementarne la prestazione su pioggia e neve rispetto al precedente prodotto, in sinergia con un processo brevettato da Pirelli e derivato dalla propria esperienza nel motorsport, processo che consente di massimizzare l’omogeneità dei componenti della mescola favorendo così le prestazioni del pneumatico più a lungo su neve e fondo bagnato, con un’ampia resa chilometrica.

Sicuramente la nuova gamma Pirelli presenta prodotti molto avanzati e tecnologicamente validi. Noi però, in relazione allo Scorpion All Season SF2, nutriamo qualche perplessità relativa alla sua efficacia per uno Sport Utility Veichle, soprattutto se si ha a che fare con condizioni climatiche estreme. A maggior ragione trattandosi di coperture dedicate a SUV/4×4 che, a causa della tipologia del veicolo, tendono a stressare maggiormente gli pneumatici.