Pirelli: SCORPION Trail III è il pneumatico della gamma SCORPION più sportivo di sempre su asfalto

Il Pirelli SCORPION Trail III rappresenta la più recente proposta nel mondo degli pneumatici per maxi enduro, destinato a conquistare sia l’asfalto che i terreni leggermente fuoristrada. Attualmente, il pneumatico sta completando una serie di rigorosi test all’aperto e sarà disponibile per l’acquisto a partire da gennaio 2024.

Nel recente panorama dei veicoli enduro stradali, Pirelli ha riconosciuto l’importanza di sviluppare pneumatici che offrano prestazioni su strada di alto livello, mantenendo al contempo un aspetto fuoristrada distintivo. Questi pneumatici sono stati progettati con una particolare attenzione alla maneggevolezza su vari tipi di superfici stradali.

Il Pirelli SCORPION Trail III presenta un design aggressivo del battistrada, ma ciò che sta sotto la superficie è una tecnologia all’avanguardia. Sfrutta le tecnologie più recenti, materiali di alta qualità e processi innovativi, combinando l’esperienza acquisita da Pirelli nel segmento delle maxi enduro per soddisfare le esigenze più elevate del mercato. Rispetto al suo predecessore, il SCORPION Trail II, questo nuovo pneumatico offre una notevole miglioria in termini di maneggevolezza su strada, grip eccezionale, prestazioni superiori su strade bagnate e stabilità anche a pieno carico. Inoltre, è completamente compatibile con i moderni sistemi elettronici delle moto. Per gli appassionati di fuoristrada, è stato migliorato notevolmente anche l’aspetto dell’abrasione, un fattore chiave per coloro che amano le avventure off-road.

Il SCORPION Trail III è l’ideale per affrontare curve divertenti su strada e si rivolge a motociclisti che desiderano un pneumatico con un design del battistrada appositamente studiato per le maxi enduro, garantendo prestazioni eccezionali sia su strade asciutte che bagnate. Inoltre, offre una guida sportiva e un buon chilometraggio.

Questo pneumatico è destinato a moto di cilindrate medie e superiori (oltre i 400 cc) che montano pneumatici anteriori da 19 o 21 pollici, consentendo loro di affrontare viaggi lunghi e avventure leggere fuoristrada. Nel corso del 2024, Pirelli completerà la gamma con pneumatici da 17 pollici sia anteriori che posteriori, dedicati alle crossover.

La decisione di marchiare questo nuovo prodotto con il nome SCORPION riflette la tradizione di Pirelli nel settore off-road e nelle competizioni a due e quattro ruote, come il Campionato Mondiale Enduro e Cross-Country e il Mondiale Motocross, in cui i pneumatici off-road di Pirelli sono stati leader indiscussi per 40 anni, conquistando ben 81 titoli mondiali.