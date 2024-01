Pirelli Scorpion Winter 2: il nuovo pneumatico invernale con lamelle “allungabili”

Nella costante ricerca di innovazione nel settore degli pneumatici invernali, Pirelli ha lanciato il suo ultimo gioiello tecnologico: lo Scorpion Winter 2. Questo pneumatico, disponibile in un’ampia gamma di 47 misure tra i 18 e i 23 pollici, si presenta come il compagno ideale per gli automobilisti che vogliono affrontare con sicurezza tutte le sfide della stagione invernale.

La sicurezza è al centro del design dello Scorpion Winter 2, e ciò è confermato dall’etichetta europea che attesta standard di eccellenza senza compromessi. La tenuta sul bagnato raggiunge livelli di prestazione ineguagliabili, con l’intera gamma classificata in classe A di wet grip. Questo pneumatico non solo affronta la neve e il ghiaccio ma garantisce prestazioni ottimali su tutte le superfici, dai fondi viscidi a quelli asciutti, persino a basse temperature.

L’innovazione che ha reso celebre la famiglia Cinturato si trasferisce ora nel mondo dei SUV con il battistrada dello Scorpion Winter 2. Dotato di lamelle a geometria variabile “allungabili” e una struttura 3D avanzata, il battistrada si adatta dinamicamente allo stato di consumo. Questa caratteristica consente al pneumatico di mantenere prestazioni eccellenti su neve, bagnato e asciutto anche quando usurato, garantendo così una vita utile estesa rispetto al suo predecessore.

L’avanzamento più significativo riguarda la durabilità. Lo Scorpion Winter 2 presenta un battistrada più resistente, che conserva le caratteristiche di lamellatura per l’intera durata del pneumatico. Questo non solo favorisce prestazioni costanti ma influisce positivamente anche sul chilometraggio, con un notevole guadagno del 30% rispetto al modello precedente.

Il battistrada, solcato da circa 51 metri di lamelle, offre un incremento del 20% di area utile per la tenuta su neve rispetto al suo predecessore, Scorpion Winter. Un tassello rinforzato, dimensionato appositamente per i moderni SUV, insieme alla mescola innovativa, offre un grip superiore per performance di frenata e guida eccezionali su neve e bagnato.

La mescola del nuovo Scorpion Winter 2 rappresenta l’apice dell’innovazione. Sviluppata con l’impiego di un sistema di polimeri liquidi e un processo brevettato derivato dall’esperienza nel motorsport, massimizza l’omogeneità dei componenti. Questo processo si traduce in prestazioni di lunga durata su neve e su fondo bagnato, offrendo un’ampia resa chilometrica.

Scorpion Winter 2 di Pirelli è molto più di uno pneumatico invernale per SUV. È una pietra miliare nella tecnologia degli pneumatici, offrendo sicurezza, durabilità e prestazioni straordinarie in un unico pacchetto avanzato.