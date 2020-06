Pirelli: un Diablo Supercorsa SP speciale per la Ducati Superleggera V4

Uno pneumatico pensato “su misura” per gestire le straordinarie prestazioni della Ducati più prestazionale e più tecnologicamente avanzata di sempre. Pirelli ha sviluppato una versione personalizzata del DIABLO™ SUPERCORSA SP dedicata alla Superleggera V4.

La Superleggera V4 Ducati è l’unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi – ovvero l’intera struttura portante della ciclistica – realizzati completamente in fibra di carbonio. Il motore V4 di 90° è capace di erogare fino a 234 CV ed il peso più basso raggiungibile di circa 152 Kg evidenzia un impressionante rapporto potenza peso di 1,54 CV/kg.

Pirelli, in qualità di partner e fornitore ufficiale del Marchio di Borgo Panigale, ha lavorato a stretto contatto con Ducati durante lo sviluppo della Superleggera V4 e come già accaduto in passato, ad esempio con la prima Panigale V4 per cui Pirelli ha sviluppato il DIABLO™ SUPERCORSA SP V3, lo sfidante target prestazionale fissato da Ducati ha imposto a Pirelli scelte radicali dal punto di vista tecnico.

Il pneumatico anteriore è monomescola, una soluzione che consente un rapido warm-up e una costanza di grip in ogni situazione. Il pneumatico posteriore è bimescola ed utilizza sulla spalla una mescola racing sviluppata nel Campionato Mondiale FIM Superbike. I fianchi si presentano come leggermente arrotondati a conseguenza del lavoro di totale ridisegno della struttura del pneumatico con l’obiettivo di gestire in modo ottimale le prestazioni di cui la Superleggera V4 è capace.

L’attuale DIABLO™ SUPERCORSA SP è appartenente alla terza generazione dell’apprezzato pneumatico race replica ed è stato sviluppato anche grazie al costante impegno e all’esperienza maturata da Pirelli nel campo delle competizioni, in particolare in veste di Fornitore Unico Ufficiale del Campionato Mondiale FIM Superbike dal 2004.